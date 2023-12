Preolímpico Sub 23: cuál es la nómina de Chile, quiénes son los grandes ausentes y por qué no pueden jugar

Chile

Cada vez quedan menos semanas para el Preolímpico Sub 23 que se llevará a cabo en Venezuela entre el 20 de enero y el 11 de febrero, donde Chile y el resto de los países sudamericanos lucharán por dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Respecto a la nómina de La Roja Sub 23 para este certamen, el entrenador Nicolás Córdova ya definió una prenómina de 32 jugadores, de los cuales, 23 serán los que integran la lista final.

En esta convocatoria hay varias ausencias importantes. Algunos jugadores que actúan en el extranjero, como Darío Osorio, Bruno Barticciotto y Nayel Mehssatou, no están disponibles porque “sus respectivos clubes se han acogido a la no obligatoriedad de cederlos en circunstancias que el Torneo Preolímpico no está dentro del calendario internacional de partidos establecidos por FIFA”, explicó la Federación de Fútbol de Chile.

Por otro lado, nombres como Alfred Canales, Felipe Loyola y Maximiliano Guerrero, quienes se destacaron con La Roja Sub 23 en los Juegos Panamericanos, no fueron citados debido a que nacieron en el año 2000, y el Preolímpico solo lo pueden disputar futbolistas nacidos a partir del 2001.

Así las cosas, los seleccionados nacionales comenzarán los entrenamientos el próximo miércoles 20 de diciembre para preparar el torneo, en el cual, comparten grupo con Uruguay, Argentina, Paraguay y Perú.

Revisa la prenómina de Chile para el Preolímpico Sub 23