“Dije que sí antes de saber si ganábamos”: Francisco Vidal responde críticas tras su llegada a TVN

Este miércoles, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, dio a conocer las razones del Presidente Gabriel Boric para designar al exministro Francisco Vidal como presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN).

“Dada su experiencia política, su trayectoria, su liderazgo político, el Presidente de la República Gabriel Boric Font ha decidido nombrarlo en este nuevo periodo de televisión nacional como presidente del directorio”, señaló la ministra Vallejo.

Recordemos que, a pocas horas de la designación de Francisco Vidal como presidente de TVN, desde la oposición manifestaron su descontento, especialmente por el apoyo que le hizo a la campaña de la opción “En Contra” durante el plebiscito constitucional.

Al ser consultado al respecto, Vidal explicó que “la ministra Vallejo me llamó a fines de noviembre y quedamos de acuerdo. Es decir, yo le dije “mire, estoy tratando de ayudar a que ganemos el 17 de diciembre” y se entendió”.

“Dije que sí antes de saber si ganábamos o perdíamos”

“Y es por eso que, a partir del lunes 18 vimos los últimos detalles. Así que para esos muchachos de derecha que creen que es un premio, se equivocan. Dije que sí antes de saber si ganábamos o perdíamos el domingo”, aclaró.

En esa línea, Francisco Vidal se refirió a las indicaciones de la reforma de pensiones que ha realizado este Gobierno, las cuales establecen que el 6% extra debe ir a cotización individual. Argumentando que “estaba equivocado”.

“Me equivoqué”

“Porque sino solidarizamos parte de la cotización, no hay reajuste de pensiones ahora y en particular para las mujeres de clase media. Así que me equivoqué, y cuando uno se equivoca en público, se rectifica en público”, agregó.

Finalmente, la ministra Vallejo afirmó que la elección de Vidal en el cargo “es una forma de reconocer una trayectoria y una experiencia”. Y aseguró que “es una persona que no asume cargos por premios, sino por compromiso de un proyecto, de una mirada país que entiende la importancia del rol de un canal público”.