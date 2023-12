Boric por nota de The Economist que destacó economía de Chile: Estas noticias positivas tenemos que traducirlas en mejoras concretas para las familias

Presidente Boric se refiere a reportaje de The Economist

El Presidente Gabriel Boric reaccionó de manera positiva a la nota de The Economist que destacó a Chile en su ranking de economías con mejor desempeño para el año 2023, ubicándose dentro del top 10 a nivel global. El texto del medio británico resaltó el notable avance del país en términos económicos, a pesar de los desafíos globales y regionales.

“Nos preguntan: ¿es una buena noticia? Por supuesto que es una buena noticia, que nos reconozcan por la disciplina fiscal, es una buena noticia. Porque la disciplina fiscal y la responsabilidad a la hora de pensar en el largo plazo de nuestro país nos ayuda (...) a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Pero no es suficiente? No, no es suficiente”, partió diciendo el mandatario.

Boric además destacó el anuncio del Banco Central respecto a volver a bajar la tasa de interés, lo que también tendría un efecto positivo en la economía. “Sabemos que la macro no nos podemos conformar en los grandes promedios; tenemos que preocuparnos de cómo llegar a las familias”, apuntó.

“Estas noticias, que son positivas, de las cuales me alegro y que debe enorgullecemos como chilenos, como gobierno tenemos el deber de traducirlas en mejoras concretas para las familias, para quienes lo han pasado mal en los últimos años, para quienes quieren salir adelante, para quienes se esfuerzan día a día por llevar el sustento a su casa y tener una mejor calidad de vida”, remarcó el jefe de Estado.

Y agregó: “Si buenas estas cifra a nivel internacional se traducen en que las familias sientan alivio y que su salario alcanza para más porque logramos disminuir y controlar la inflación, es una alegría. Y esa es mi prioridad: que el crecimiento sea tangible y no solamente grandes promedios que las familias no ven”.

Según The Economist, Chile se ha distinguido por su robustez económica y capacidad de adaptación frente a las fluctuaciones del mercado internacional. Este reconocimiento viene en un momento crucial para Chile, ya que el país ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años, incluyendo la pandemia de COVID-19 y las tensiones políticas internas.