Bienvenido Front anuncia los trámites para nacionalizarse chileno tras 10 años como head coach del remo: “Es una manera de agradecer”

Santiago

Durante la edición de este miércoles en Ciudadano ADN, tuvimos a un invitado muy especial en nuestros estudios: el español Bienvenido Front, quien en las próximas horas emprenderá el regreso a España tras finalizar su período de trabajo durante una década como head coach del remo en Chile.

“La decisión estaba tomada en enero. Ni los deportistas ni los directivos ni yo pensábamos que esto iba a suceder, teníamos que ponerle fin a esta linda historia. Hay mucha emoción y nostalgia”, aseguró el hispano, para comenzar la charla con Sandra Zeballos y Cristián Arcos, donde recalcó que la situación deportiva del país no fue factor para su decisión.

“Valoro mucho el tiempo. Hace 20 años hice un pacto con el diablo de llegar a los 85 años en plenas condiciones. Después de 45 años, es momento de irme a casa y hacer con mis nietos lo que no pude hacer con mis hijos. Mi familia quería que regresara, pero no me pusieron una pistola en el pecho para eso. No voy a irme del remo, es mi vida. Regreso a España con más juventud, al trabajar con jóvenes me da más energía. Seguiré trabajando, pero ya más cerca de la familia”, remarcó Bienvenido Front, destacando el trabajo de sus dirigidos.

“Los que cambiaron el remo son los chilenos. No soy Dios ni hago milagros. Solo llegué con mi megáfono y mis cronos. El éxito y desarrollar un sistema está basado en la educación, la disciplina, el compromiso. Todo parte desde la educación. Ha habido mucho respeto. En 11 años nunca hemos recibido una queja por el mal comportamiento de los chicos”, expresó, poniendo el foco en las mellizas Abraham, con las cuales se emocionó al escuchar sus saludos de despedida.

“Antonia era una chica muy grandota y hacía cosas de niña de 14 años. Me di cuenta de que era alguien que podía llevar al remo muy arriba y no nos equivocamos (...) El equipo de damas hoy es más fuerte que el de varones. Lo de Melita y Antonia ha contagiado también a que otras mujeres se entusiasmen”, remarcó junto con valorar tanto a ellas, con quienes trabajará hasta los Juegos Olímpicos de París 2024 si el nuevo head coach nacional lo avala, como a sus hermanos, Ignacio y Alfredo.

“Son resultados del rigor estos cuatro chicos. No es que sean grandes talentos, pero sí es su trabajo. Esto no es sacrificio, somos afortunados de vivir de lo que nos gusta. No he estado ni un minuto en Chile teniendo la sensación de sacrificio, es una filosofía de vida”, apuntó.

Bienvenido Front será chileno

En la charla con el Ciudadano ADN, el español entregó una especial noticia. “Voy a pedir la nacionalidad chilena. Quiero decir que soy un chileno más, ya he hecho todos los trámites y espero que salga bien. Es una manera de agradecer. No sé si he hecho tanto por Chile como Chile ha hecho por mí. Ha sido un privilegio. Nos falta tener más actitud, ser un poco más valientes. Independiente de los resultados, me impregné del país y eso me ayudó a desarrollar mi trabajo”, planteó, valorando su estadía en el país.

“Me quedo con una grata impresión de Chile, la solidaridad que tiene el pueblo chileno en las catástrofes, como las inundaciones e incendios. Hay un espíritu muy bonito que solo lo he visto en Japón y Chile. Es un país tranquilo y que se mueve cuando hay problema”, remarcó, aunque apuntó a que necesitará recorrer más el país en el futuro.

“Me hubiese gustado conocer más Chile. Como para estar en Curauma tenías que estudiar, habías que adaptarte a los horarios y quedaba poco tiempo. Como mucho bajaba a Valparaíso a tomar un café y algo de Valdivia y Concepción. Me he movido bastante. Tenemos un compromiso con los amigos para hacerles de guía acá”, apuntó el español, en su última entrevista antes de dejar su residencia en el país, aunque probablemente a futuro como un compatriota más.