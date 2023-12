“Puedo ser todo lo que necesitas”: conocida exintegrante de “Morandé con Compañía” ahora genera contenido erótico

La modelo y exintegrante de realities, Alejandra Díaz, participó recientemente en un evento de la marca Shein, donde compartió detalles sobre distintos aspectos de su vida, incluyendo su experiencia en programas de televisión, donde destacó por su paso en Morandé con Compañía. Y también, se refirió a su presente, como influencer y creadora de contenido para adultos.

En cuanto a la posibilidad de regresar a los realities, Alejandra Díaz indicó a Página 7 que no ha recibido propuestas y, en caso de considerar un regreso, lo evaluaría cuidadosamente debido a su rol como madre de dos hijos pequeños. “No sé si volvería a repetir la experiencia; una, porque estoy en otra etapa de mi vida en comparación a cuando ingresé a Mundos Opuestos. No tenía hijos”, expuso.

“Ahora tengo dos hijos y la verdad es que dejarlos solos por mucho tiempo me costaría un montón. Tengo uno de dos años y medio. Imagínate, entonces no sé, quizás más adelante. No lo descarto, pero por el momento no tengo el interés”, añadió.

Ahora tiene un perfil en un sitio de contenidos eróticos

Además de su participación en eventos de Shein, Alejandra Díaz se ha dedicado a generar contenido para adultos y ha colaborado con diversas marcas. “Estoy trabajando con varias marcas, todo lo que es en redes sociales, un poco innovando, porque la verdad es que hay que actualizarse con todo. Todo es redes sociales, así que estoy en eso, trabajando con mis redes”, contó.

Al recordar su paso por programas de humor como Morandé con Compañía, la modelo expresó su deseo de que regresen programas de este tipo a la televisión chilena. “Yo estuve en Morandé compañía, estuve en teatro, en televisión, hice Coliseo Romano. La verdad, participé de muchos programas de humor, en La Mansión Rosa. Entonces me encantaría que volvieran y obviamente estoy dispuesta a participar, feliz”, comentó.

Luego, sobre un posible regreso de Morandé con Compañía, Alejandra Díaz señaló que “a mí me encanta. Me encantaría que volviera a la tele. Creo que a la televisión y a la gente le hace bien reírse un poquito más y tener programas más de entretención, no tanto de noticia, no tanto de ver el lado malo, sino que también ver cosas buenas. Y tenemos buenos exponentes del humor”.

Finalmente, en la misma línea, la exintegrante de Morandé con Compañía expresó: “Hay harta gente que estaría dispuesta a volver a trabajar en estos programas. Así que yo creo que eso nos hace falta, entretenernos más, reírnos un poquito más”.