“Es una decisión equivocada”: Iberia podría ejercer su localía en Santiago

Un convulsionado 2023 vive directiva y deportivamente Iberia de Los Ángeles, club que este año perdió la categoría en la Segunda División Profesional, con lo que deberá jugar en Tercera División el próximo año.

Todo porque, tras 54 años de presencia en la ciudad de la región del Bio Bío, los actuales propietarios del club que estuvo años atrás en propiedad de Carlos Heller analizarían ejercer la localía en Santiago.

Según información del medio local La Tribuna, los controladores de Iberia apuntarían a que el equipo juegue en Independencia el próximo año, considerando que ya habían permanecido en Santiago durante el cierre de la vigente temporada. A dicha situación se suma el desarrollo de pruebas para el fútbol formativo en la capital, cuestión que ha desatado la indignación en el sur.

“La Municipalidad ha dispuesto toda su infraestructura para que el club siga compitiendo en Los Ángeles. No tenemos una versión oficial, nos hemos enterado por medios extraoficiales. Creemos que es una decisión equivocada. Esto se da porque es una sociedad anónima, donde la comunidad tiene poco que decir. Es una empresa más dentro de los negocios y eso es una equivocación. Es una injusticia para Los Ángeles. Los socios, la historia, lo que significa Iberia para nuestra comuna, ha quedado completamente en el olvido”, expuso al respecto el alcalde de la ciudad, Esteban Krause.

“Estamos esperando una explicación y si no son capaces de administrar el club. Dicen que se les facilitan las cosas en Santiago, pero Iberia es de Los Ángeles, lo más lógico es que devuelvan el club a la ciudad. A estas personas el club no les costó ni un peso. No tiene que ver con el valor, sino con el arraigamiento (sic) que tiene en la ciudad”, lamentó el edil.

El tema es que, además, Iberia aún no sabe en qué categoría competirá el club el 2024 pues, pese a que descendió a Tercera División, la solicitud de los clubes de Segunda División Profesional para ampliar la cantidad de equipos les permitiría mantenerse en dicho torneo. Todo dependerá de las respuestas de la ANFP en las próximas semanas al equipo que aún dirige el exvolante Rodrigo “Kalule” Meléndez.