“Basta de llenarte la boca con una mujer”: Cathy Barriga realiza potente desahogo y arremete contra Neme tras ser abordada por matinal

Este lunes, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga fue abordada por el periodista Karim Butte de Mucho Gusto, quien le consultó por su formalización por presuntos delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. En la ocasión, la exedil, que se encontraba en las afueras de un gimnasio en Talagante, acusó ser perseguida por ser mujer.

“No me sigan… ¿Por qué no siguen al alcalde así?, ¿por qué siguen una mujer así? ¿Por qué no siguen a un hombre, no lo molestan? Se trata de género. Hace rato se trata de género y va a quedar demostrado”, sostuvo Cathy Barriga ante la insistencia del reportero del matinal de Mega.

Unos dichos, ante los que el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, reaccionó molesto. “Que se comporte como una mujer adulta, que deje de sacar cartas baratas, que el tema de género, ‘que me persiguen por ser mujer’. No!, ¿sabe por qué la está buscando la prensa, señora Barriga? Porque en su comuna faltan, como dice el alcalde, 30 mil millones”, cuestionó.

El descargo de Cathy Barriga

Y tiempo después, tras lograr dejar atrás al periodista del matinal, Cathy Barriga se desahogó. “Como todos los lunes que vengo al gym de Talagante, al Energy, que les aprovecho de agradecer, que es mi espacio de energía, de paz y… Que hayan venido a contaminarme ese momento de mi vida. Han invadido cada parte de mi vida. Y encuentro que es absurdo. Que me dejen tranquila. Había un programa de televisión acá y no corresponde”, expuso.

“No voy a hablar, no puedo hablar y no me sigan a mis espacios de paz, porque ya han hecho bastante daño. Porque si bien acá hay un tema que hace una persona, el actual alcalde, hay un tema en lo que replican los medios de comunicación. Déjenme tranquila un rato, de verdad se los pido”, añadió.

Su arremetida contra Neme

Más adelante, la exalcaldesa de Maipú arremetió contra Neme. “Yo no tengo palabras para calificarlo la verdad, porque lo he calificado en varias oportunidades. Pero cuando buscan destruirle la vida a una persona (…) Es un matinal de Mega, donde está el señor Neme, que habla desde la herida. O sea, José Antonio, mi vida se aleja completamente a la vida que tú relatas. Esta ‘princesa’ de la cual tú hablas, trabaja desde que salió del colegio y nunca ha parado”, exclamó.

“Viene de una familia humilde, nunca supe lo que es una princesa. ¿Me gusta el rosado? Sí, me encanta. Yo creo que a ti también te debe gustar. Pero creo tú sabes perfectamente, tu papá fue concejal el 2008, el 2012, y sabe perfectamente de los déficits presupuestarios. Pregúntale a él”, complementó.

Tras ello, la panelista de Me Late Estelar, dirigiéndose al conductor de Mucho Gusto, expresó: “Creo que es tan gratuito tu constante descalificación hacia mi persona, que habla muy mal de ti. Yo estoy viviendo mi vida tranquila dentro de lo que… Tú no te imaginas lo que es eso, pero yo creo que sí. Porque tu papá fue concejal de Maipú, fue condenado por corrupción, condenado. Porque sí realizó algo que no se ajustaba a la ley, un delito”.

Finalmente, Cathy Barriga expresó: “La verdad, que yo estoy acá por persecución política. Yo, al primer año, estaba dentro de las nominadas a mejor alcalde del país. Recibí el premio de 100 mujeres líderes. Salí en la Cadem durante cinco meses. Porque la gente veía mi trabajo. Basta de llenarte la boca con una mujer. Basta, porque naciste de una”.