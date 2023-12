El desahogo de Diego Valdés e Igor Lichnovsky tras ser campeón en México: uno confesó que pensó en retirarse

Diego Valdés e Igor Lichnovsky festejaron este domingo por la noche tras coronarse campeones del fútbol mexicano, luego de que el América goleara por 3-0 a Tigres en la final de vuelta del Torneo Apertura 2023.

Los dos futbolistas chilenos fueron titulares en las “Águilas” y, tras levantar el título en el Estadio Azteca, hablaron con los medios de comunicación mexicanos para manifestar su felicidad e, incluso, realizar una sincera confesión.

En primera instancia, Valdés señaló que “tengo una emoción grande, esto lo vengo buscando hace 7 u 8 años que estoy acá en la Liga. Muy contento de que se me dio hoy día, con mi familia, con la gente y mi hijo que justo hoy cumplía un año”.

“Estar acá con toda esta gente, con estos tremendos jugadores alrededor, hace que uno vaya mejorando día a día, en todo sentido. Esperamos que esto siga, nos merecemos cosas importantes. Creo que este es el primero de muchos”, agregó el volante de La Roja.

La dura confesión de Igor Lichnovsky

Por su parte, el formado en Universidad de Chile también tuvo palabras tras gritar campeón en México y confesó que pensó en retirarse del fútbol luego de su salida de Tigres, club dueño de su pase, debido a los cupos de extranjero.

“Parece una locura, porque esto no lo había contado. Una de las cosas que hablé con la familia cuando se me informa de mi futuro en Tigres, les dije que no tenía muchas ganas de continuar”, reveló el defensa.

“Me decepcioné un poco de la gente, de las cosas que pasan. Obviamente, ellos sosteniéndome, empujándome a que esto continuara. Las opciones de la King League no eran bromas, eran ciertas”, agregó.

En esa línea, añadió que “tenía opciones de ir a Europa y Estados Unidos, pero a mi forma de ver la vida no me movían. A dos días de que se cerrara esto llega lo de América. Cuando llega y le dijo a mi esposa con mis amigos: ‘¿Qué es esto?’. Se da, todos me alentaron a tomarla. Tuve un pequeño envión anímico de querer hacer algo importante”.

“Ya había sido campeón con Necaxa, con Cruz Azul y Tigres. No sé, pero a todos, desde que llegué, les decía que íbamos a ser campeones y terminó pasando”, concluyó.