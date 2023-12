Tras ser declarado culpable de acoso y agresión: esta es la pena que arriesga el actor de Marvel Jonathan Majors

Durante la jornada de este lunes, el juicio contra el actor de Marvel Jonathan Majors definió uno de sus episodios clave.

Un jurado de la ciudad de Nueva York lo encontró culpable de dos delitos menores de acoso y agresión imprudente en tercer grado.

Tras horas de deliberación, el veredicto también definió su inocencia en un cargo por agresión intencional y acoso agravado y cerró un complejo periplo iniciado en marzo con su arresto.

En aquel momento se le había acusado de una presunta agresión contra su ex pareja Grace Jabbari, luego de que este llamara al 911 para informar que la misma estaba inconsciente en su apartamento y con heridas que incluían un dedo fracturado.

¿Qué pena arriesga Jonathan Majors?

La novedad también tiene una nueva fecha clave pactada para el martes 6 de febrero del año 2024.

Según lo que se informó, Jonathan Majors arriesga hasta 1 año de cárcel si la sentencia así lo estima.

Gran parte del altercado entre la entonces pareja habría ocurrido al interior de un automóvil luego de que Jabbari viera mensajes privados de Majors. Este último se declaró inocente frente al jurado.

Por otra parte, el complejo momento también significó un golpe para la carrera del intérprete, que había adquirido una cuota importante de popularidad con papeles en la más reciente cinta de Ant-man o la aventura de Loki en Disney+.

Su itinerario se vio remecido también porque congelaron su próximo filme Magazine Dreams y lo eliminaron definitivamente de The Man in the basement, otro proyecto que tenía pendiente.