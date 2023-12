“Que tus deseos se vuelvan realidad”: películas y regalos para celebrar la Navidad junto a la magia de Disney

En Disney Company siguen celebrando su centenario y en el contexto de las fiestas navideñas se estrenó un nuevo cortometraje titulado Que tus deseos se vuelvan realidad, junto a una nueva campaña que te invita a regalar magia.

La pieza audiovisual, inspirada en Wish: El poder de los deseos, es dirigida por Meji Alabi, director nigeriano/británico ganador del Premio Grammy. En ella se incluyen representaciones geográficas de distintas partes del mundo e idiomas distintos que destacan las historias de familias y amigos que están unidos por el deseo universal de estar junto a sus seres queridos durante las fiestas.

También se contempla la canción A Dream Is a Wish Your Heart Makes, mundialmente conocida por La Cenicienta; fue adaptada para que varios artistas se unan en su interpretación como una sola voz.

Joss Hastings, VP Global Marketing, Disney Consumer Products, Games & Publishing, apuntó a que “las tradiciones navideñas pueden verse diferentes en todo el mundo, pero sin importar cómo y donde sea que se celebre, todos compartimos el deseo de estar con nuestros seres queridos durante esta especial época del año”.

Así, con este corto se reúnen “voces de todo el mundo como un coro global”, por lo que se espera que los y las fans disfruten del nuevo giro que le damos a un clásico de Disney mientras celebramos 100 años de historias y el papel esencial que desempeña la música”.

A disfrutar de la magia

Además del cortometraje Que tus deseos se vuelvan realidad, Disney ofrece una amplia variedad de series y películas para que el público disfrute en casa. Así, junto a los grandes clásicos, también hay nuevos estrenos y los infaltables filmes temáticos.

Pero también se disponen a ofrecer productos destacados en el mercado, con artículos de todo tipo para que puedan disfrutar los fanáticos más fieles de diferentes títulos.

Ya sea Star Wars, Marvel, o cualquier otra franquicia; cintas como Frozen, Buscando a Nemo y Buscando a Dory, Elementos, Cars, y muchos más, ya puedes obtener los mejores productos en las principales tienda del retail nacional.