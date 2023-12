Diego Jarry cae en su debut en la Copa Chile de Tenis Easy by ADN: “Quiero empezar en el circuito lo antes posible”

Santiago

En la jornada inaugural del cuadro principal de la Copa Chile de Tenis Easy by ADN, una de las principales atracciones fue la presencia de Diego Jarry, el hermano de Nicolás Jarry, quien semanas atrás comenzó a disputar sus primeros torneos a nivel profesional en el país.

Lamentablemente, el tenista de 20 años sufrió con el calor en las canchas de cemento del Club de Tenis Providencia: aunque ganó el primer set por 7/6, terminó cediendo los siguientes dos parciales por 6/2 y 10-2 en el super tie break ante Miguel Ángel Cabrera.

“Un poco triste. Me invitaron a jugar acá y quería aprovecharlo al máximo. Me da pena que no pude ganar, pero estoy agradecido de la invitación”, comentó Diego Jarry en diálogo con ADN Deportes, valorando la instancia de jugar la Copa Chile de Tenis Easy by ADN, donde lo vio jugar su abuelo, el extenista Jaime Fillol.

“Desde chico me acompaña, estoy agradecido de tenerlo ahí”, remarcó quien está desde hace dos años radicado en California, estudiando finanzas. “Quiero graduarme en tres años y medio para salir antes y empezar en el circuito lo antes posible. Esa es la meta”, dijo el joven deportista nacional, valorando el nivel del tenis universitario en Estados Unidos.

“Está cambiando el pensamiento, lo recomiendo mucho. El nivel no es bajo, es muy competitivo. De la mano, además, te permite sacar una carrera, que te ayuda en el futuro, porque el tenis llega hasta cierta edad”, aseguró.

Diego Jarry y el apoyo de su hermano Nicolás

Aun a la espera de dedicarse 100% al tenis, apunta a la inspiración familiar para el alto rendimiento, pues además de su hermano y su abuelo, su padre, Alan Jarry, fue un destacado voleibolista nacional.

“Contento de seguir en el deporte, es una vida que siempre la he visto y me ha gustado, estoy peleando por vivir ese estilo de vida”, explicó, junto con valorar los consejos que le da Nicolás Jarry para los comienzos de su carrera en el deporte.

“Siempre hablamos por Whatsapp o videollamada, no tenemos mucho tiempo para el cara a cara, pero siempre le pregunto por tips y qué hacer en ciertas situaciones. Él me ayuda, como buen hermano”, aseguró Diego Jarry tras su eliminación de la Copa Chile de Tenis Easy by ADN.