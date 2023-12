“Dejaron la cag...”: la indignación de Arturo Vidal por la salida de Gustavo Quinteros en Colo Colo

Chile

La decisión de Blanco y Negro de no renovarle a Gustavo Quinteros en Colo Colo sigue generando muchas repercusiones y ahora es Arturo Vidal quien se suma a las críticas en contra de la concesionaria alba tras la salida del entrenador.

Mediante su canal de Twitch, el “King” expresó toda su indignación y aseguró que la decisión de ByN “no tiene justificación”, dado el trabajo de más de tres años que venía realizando Quinteros en la banca del “Cacique”.

“Colo Colo no estuvo mal, estuvo pésimo, estuvo horrible. De verdad que muy mal. Quedé loco cuando lo vi. El día anterior celebrando (la Copa Chile) y al otro día se va el entrenador. No sé más allá, pero vi en las noticias que hubo una votación de los dirigentes que fue 6 a 3 donde decidieron que el entrenador no seguía”, señaló el mediocampista nacional.

Vidal arremetió contra la dirigencia de los albos al recordar la salida de futbolistas importantes del plantel. “Los errores de cuando se fueron los jugadores el año pasado, con la salida de Lucero y varios más que se fueron, dejaron la cagada en el equipo. Después uno siempre le quiere pedir al entrenador de Colo Colo que pelee la Libertadores, pero pelear contra argentinos, brasileños, ecuatorianos y colombianos no es fácil”, subrayó.

En la misma línea, remarcó que “si te desarman un equipo que viene haciendo bien las cosas es muy difícil. Y sí, el campeonato se pudo pelear más, queda la duda, pero estuvo siempre ahí, salió campeón de la Copa Chile”.

“Quinteros no se quería ir, pero se hubiese puesto más exigente para pedir refuerzos. Magia no va a hacer, pero es el momento de Colo Colo para pelear algo en Sudamérica, llena todos los estadios, es el momento para hacer algo bueno”, indicó el volante de La Roja.

Arturo Vidal y el futuro de Colo Colo tras el fin de la “era Quinteros”

Por último, el “Rey Arturo” mostró preocupación por el plantel del “Cacique”, que ya no tendrá a Gustavo Quinteros en la banca. “Si seguía el mismo entrenador, ya el cuarto año se le podía pedir más exigencia y que él llevara a sus jugadores para que hiciera bien el equipo, ya que han salido tantos jóvenes que han andado muy bien. Pero ahora se vuelve a cortar un proceso, lo que puede ser muy complicado a nivel internacional, porque a nivel nacional Colo Colo siempre va a ser el más fuerte”, finalizó.