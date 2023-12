Savory llama a la calma de la población por rumores sobre fin del famoso helado: “Tenemos Centella para rato”

“Tenemos Centella para rato”, es el mensaje corto y preciso que divulgó a través de sus cuentas en redes sociales la empresa de helados Savory, saliendo así al paso de los rumores y un falso comunicado que aseguraba que la producción del mítico producto llegaría a su fin.

De esta manera, Savory tuvo que hacer un llamado a la calma de la población y de los cientos de fans del helado Centella que ya veían con desazón que dejaría de producirse.

Y es que una noticia de este tipo cuando todavía no comienza oficialmente el verano y las altas temperaturas se sienten diariamente, no se podía creer.

Todo debido a que el clásico helado de agua con sabor a limón y manzana verde es uno de los favoritos de todos los tiempos junto con otros muy queridos por los chilenos como el Cola de Tigre, el Danky o el Egocéntrico, por lo que solo imaginar que dejaría de producirse había dejado una estela de tristeza entre sus fanáticos.

“Me había asustado”

“Crecimos con Centella y moriremos con Centella”, “Me había asustado”, “Con eso no se juega tío Savory”, “El único helado que amo con el corazón” y “El Centella es del pueblo no puede dejar de producirse”, son solo algunos de los cientos de comentarios que acumularon las publicaciones donde Savory confirmó y re confirmó que la continuidad del clásico Centella no está en duda.

“Estamos a toda máquina haciendo Centellitas para este verano ¡Qué no te vengan con cuentos!”, puntualizó la empresa junto con un video de la producción de Centellas publicado en Instagram, que terminó por tranquilizar a los miles de seguidores del querido helado.