Plebiscito 2023: subsecretario Monsalve confirma que se pidió a Carabineros redistribuir personal para agilizar proceso de excusas en comisarías

Pasadas las 13:00 horas de este domingo 17 de diciembre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hizo un balance oficial tras la primera mitad del proceso de elecciones en el marco del Plebiscito 2023, donde millones de personas deben votar “A favor” o “En contra” de la propuesta elaborada por el Consejo Constitucional.

En ese contexto, una de las situaciones que ha marcado la jornada no han sido las filas en los locales de votación, sino que en las afueras y alrededores de las comisarías de Carabineros de Chile, lugar donde quienes no van a votar tienen que presentar las excusas correspondientes, dejando constancia de las razones para no concurrir a las urnas, debido a que en esta oportunidad el voto es obligatorio.

Así, la autoridad del Ministerio del Interior indicó que “respecto a la cantidad de excusas vuelvo a insistir en que hay que esperar al final del proceso electoral, se habla de 260 mil excusas hasta el momento, varias de ellas presentadas por Comisaría Virtual. Hay que recordar que en el mes de mayo se produjeron 545 mil excusas, por lo que estamos dentro del rango posible que se produce en los procesos electorales en nuestro país”.

Reforzamiento de personal en comisarías más solicitadas

Respecto a la gran cantidad de personas que han hecho filas en las afueras de las comisarías, Manuel Monsalve indicó que desde el Ejecutivo se le pidió a Carabineros que haga una redistribución del personal para ayudar a agilizar el trámite de las personas.

“Respecto a la concentración y por lo tanto a la demora que se está produciendo en algunas comunas, de las cuales ya mencioné dos; Maipú y La Florida por colocar dos ejemplos, lo que se le ha pedido a Carabienros de Chile es hacer una redistribución del personal con el objeto de fortalecer la presencia de personal en esos lguares, para hacer más expedito el proceso de excusas”, indicó el subsecretario del Interior.

Hay que recordar además que las personas que hagan el trámite de presentar las excusas a través de Comisaría Virtual, también deben ir de manera presencial a ratificar la constancia, ya que de lo contrario el trámite quedará incompleto.