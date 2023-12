Fue apuñalado en el Metro, pero igual llegó a votar: votante relata altercado que vivió cuando se dirigía al Estadio Monumental

Macul

John (38) se había coordinado con su esposa, Lisa, para juntarse en la mañana en el Estadio Monumental, en Macul, para votar en este plebiscito. Subió al Metro en la estación Baquedano y en el trén, se percató de dos sujetos que iban alcoholizados.

“Pasaron por atrás mío y chocaron con mi mochila. Empezaron los insultos. Durante cinco o seis estaciones, hasta Irarrázaval, les decía un señor mayor que se fueran, que había niños, y en esa estación el caballero se paró y no aguanté que lo agredieran. Era un señor mayor. En (la estación) Ñuble tomé a uno por el cuello, lo tiré al suelo, vino otro e intentó apuñalarme”, contó el afectado a ADN.

Continuó con su relato: “Saqué el brazo a tiempo. Los pasajeros me dijeron que me subiera. Llegué a Pedrero, a votar como se debe. Llegué cojeando por la rodilla, por la diabetes. Una vez que voté, salí, no aguanté y me acosté un rato. Llegó gente de la guardia civil, me atendieron y se dieron cuenta que tenía la herida a la izquierda. Fue una herida cortante, no alcanzó a entrar el cuchillo. Me senté y después la descompensación diabética”.

Lisa, su esposa, contó su versión de los hechos: “Habíamos quedado de juntarnos acá en el estadio, me llaman de su celular y es la enfermera que me dice que estuviera tranquila, que había sufrido una descompensación. Entré y me cuentan lo sucedido. No tenía idea de nada. Le dije que estaba haciendo show por su diabetes, me mira con cara de pena y me cuenta lo que pasó”.

El afectado desistió de hacer la denuncia, pero Carabineros inició el proceso por oficio. No obstante ello, John aseguró: “La denuncia se hará por oficio. Voy a seguir hasta el final. No puede ser esto. Supongo que tiene cámaras en el Metro, pudo haber sido mi hijo de 17 años”.

