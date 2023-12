Conapyme asegura que se le está entregando el fin de semana “a la informalidad” al prohibir apertura de tiendas en centros comerciales por Plebiscito

Chile

La moción parlamentaria que modificaba el funcionamiento del comercio y de servicios en esta jornada de domingo 17 de diciembre, día en el que Chile definirá su futuro constitucional en un plebiscito, fue rechazada. Una mala señal a juicio de Héctor Sandoval, presidente de la Confederacion Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme), según señaló en ADN esta mañana.

Aunque, en general, la idea fue aprobada, pero imposibilitada de ser ejecutada en esta definición, es, a juicio de Sandoval, “una legislación confusa, no le da claridad a nadie. Pudimos ver en la prensa de hoy que cadenas tradicionales abrirán, como algunas de Paseo Ahumada, o supermercados que podrán abrir, algunos sí, otros no. También hay que considerar que si bien en regiones no hay grandes malls, las grandes cadenas comerciales funcionan bajo un mismo rut. Por tanto, todos los PYMES ubicados en el mismo sector, no van a poder funcionar”.

“Cuando se le prohibe al comercio establecido que no pueda trabajar y no hay capacidad de control respecto a la informalidad, lo único que hacemos es entregarle el último fin de semana, que es el que más vende en todo el año, a la informalidad y no permitirle a la gente formal que pueda funcionar normalmente como lo ha hecho hasta hoy. Inclusive, muchos jóvenes que trabajan part time en las grandes cadenas que estarán cerradas por su ubicación y no van a poder trabajar”, advirtió Sandoval, antes de añadir: “No olvidemos que a nadie le pagan los primeros días del mes, generalmente en la quincena, y no han hecho sus compras todavía”.

“Es una tremenda confusión, es una decisión bastante errada y por supuesto que nos tiene muy molestos”, resumió.

Sobre la extensión de horario de cara a la noche buena y navidad, es “una muy buena decisión, pero tenemos que mirar el contexto del país: hoy quién se atreve a salir después de que se entra el sol y menos andar con paquetes de noche. La seguridad es un tema muy complejo. Por tanto, se intentará reemplazar estas horas que no se podrá funcionar por la extensión de horario hasta donde sea posible, pero las familias generalmente compran de forma conjunta en los días feriados”, dijo el líder gremial.

Con todo, hacia el final advirtió que “el daño ya está hecho. Habrá que intentar mitigarlo. Inclusive, los mismos trabajadores que trabajan a comisión, sus comisiones más altas son el último fin de semana. No tiene ninguna lógica. Cuando vimos la discusión en el Senado, vimos que fue una discusión ideológica: un sector votó a favor y el otro en contra sin ningún análisis de la situación real”.

Cambio a futuro

Que se flexibilice el horario de funcionamiento del comercio, o que se permita el comercio en una próximo votación, fue una posibilidad que se consideró, según reveló el presidente de Conapyme:

“Fue parte de la conversación en la comisión donde estaba el director del Servel. Él decía que con este proceso, desde 2020 hasta hoy, hemos tenido 10 procesos eleccionarios. Eso está fuera de todo funcionamiento normal de un país. Habrá que pensar seriamente en cambiar las fechas, porque siempre corresponde a fines de noviembre o mediados de diciembre las segundas vueltas. Es un tema que hay que analizar con responsabilidad y tratar de no congestionar el fin de año”.