Daniela Seguel ya no piensa en el retiro y se prepara para los desafíos del 2024: “Todavía tengo tenis por entregar”

En un nuevo episodio del programa de ADN, Mujeres Al Deporte, la protagonista fue Daniela Seguel, actual número uno del tenis chileno femenino, quien se refirió al próximo desafío que tendrá a finales de diciembre en la United Cup, donde representará a Chile junto al equipo nacional que también integran Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo, Fernanda Labraña y Tomás Barrios.

“Me tomo con mucha alegría el poder participar de este torneo con los mejores jugadores del mundo, es algo maravilloso, estoy con mucha motivación, entrenando lo mejor posible y esperando aprovechar al máximo esta oportunidad, que para mí es única”, señaló la chilena que hoy figura en el puesto 667° del mundo.

La “Pantera” reconoció que ahora pasa por un mejor momento luego de sufrir duros meses en donde se planteó el retiro. “Llevaba casi dos años pasándola muy mal, no disfrutando nada en la cancha, estaba en momentos complicados. Se suponía que este 2023 me iba a retirar en los Juegos Panamericanos. Pero en un torneo que tuve a mitad de año me volví a sentir competitiva y alegre, otra vez disfruté jugar”, comentó.

“Todo ha ido sumando en la motivación para tener muchas ganas, energía e ilusión de seguir intentándolo, todavía tengo tenis por entregar y me quiero dar esta oportunidad de mejorar y, por qué no, volver a meterme en un Grand Slam”, agregó en la misma línea.

De cara a la temporada 2024, Daniela Seguel mencionó que “lo más seguro ahora es la United Cup, luego de eso, todavía no tengo planificado en qué torneos voy a comenzar el año. Mi idea es jugar la mayor cantidad de torneos posibles, ya sea en Europa o Sudamérica. Con la United Cup podré tener más ingresos, lo que me hará comenzar el año más tranquila en lo económico”.