Plebiscito 2023: Servel proyecta en cerca de 12 millones las personas concurrirán a votar

Este domingo 17 de diciembre se llevará a cabo el Plebiscito Constitucional de Salida en el país, donde la ciudadanía deberá decidir si aprueba o rechaza el proyecto de nueva Constitución.

Sobre las proyecciones de concurrencia a las urnas y otros detalles para dicha jornada se refirió el director nacional del Servicio Electoral (Servel), Raúl García, quien en conversación con ADN Hoy detalló que hasta este jueves “teníamos 11.921.737 RUT que ingresaron a nuestro sitio web y consultaron en qué mesa y en qué local de votación les corresponde votar el día domingo”.

En esa línea, sostuvo que “si uno mira las votaciones anteriores, hay una correlación importante entre la cantidad de gente que consulta sus datos y la participación electoral”.

Por ello, García proyectó que en términos de votación “vamos a estar en un porcentaje de participación similar al que tuvimos en mayo, donde votaron aproximadamente 12,5 millones de personas”.

En otra arista, el director nacional del Servel abordó el tema de la georreferenciación, manifestando que “un 84% del electorado está georreferenciado”.

“Hay un 16% que no hemos podido georreferenciarlo, básicamente porque la calidad del dato consistente en el domicilio electoral de la persona, no es una buena calidad, no tiene toda la información necesaria para poder hacer una correcta y adecuada georreferenciación”, añadió.

Plebiscito 2023

Respecto al Plebiscito como tal, Raúl García, aseveró que “esta va a ser una votación bastante simple, es una sola cédula electoral, la que va a recibir el elector el domingo, y en ella hay solo dos opciones, tienes que marcar una sola de ella, por lo tanto, es un proceso de votación muy simple, y por lo mismo debiera ser muy rápido”.

En ello, confirmó que “todo el material electoral está distribuido en Chile. Hoy viernes, las Fuerzas Armadas toman control de todos los locales de votación en el país, y a partir de ese momento también se empiezan a entregar todos los útiles electorales para que se pueda sufragar sin problemas el día domingo”.

Sobre el conteo de votos y primeros resultados, el representante del Servel explicó que “las mesas receptoras cierran a las seis de la tarde, y ahí se empieza todo el proceso del escrutinio”.

“Nosotros estimamos que a eso de las 20:00 horas ya deberíamos tener un porcentaje importante de las mesas receptoras escrutadas y entregando ya los primeros cómputos”, añadió.

Vota migrante y en el exterior

García también comentó el aumento en el padrón de votantes tanto de migrantes como de chilenos en el exterior. Respecto al primer caso, indicó que actualmente “tenemos 676.000 extranjeros incluidos en el padrón y habilitados para sufragar”.

Sobre los compatriotas en el exterior, aseveró que “tenemos 127.552 chilenos que están habilitados y convocados para votar el día domingo”.

“Ha habido un crecimiento muy muy importante en el padrón de chilenos en el extranjero. Eso es un trabajo, creo yo, muy meritorio que hemos realizado en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y que ha permitido que más gente, más chilenos que viven en el extranjero o que se han tenido que trasladar por personal extranjero, se inscriban en nuestro registro con el objeto de poder votar en las elecciones presidenciales y en los plebiscitos nacionales”, cerró.