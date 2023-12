La Granja

La presunta compra de una motocicleta robada en un taller en La Granja, al sur de la capital, que derivó en un detective baleado y la detención de 13 personas, tuvo este viernes un nuevo capítulo: el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizó a dos sujetos, uno por homicidio frustrado y otro por receptación, respectivamente.

Desde la misma Fiscalía se precisó que las pericias del caso están a cargo del equipo OS9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros. También se tomó declaración de testigos del caso.

La delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, respaló a la policía civil. Además, anunció que “como delegación presidencial vamos a presentar una querella contra todos quienes resulten responsables de este hecho que es totalmente condenable, para hacernos parte de la investigación y poder hacer el seguimiento, y que estos casos no queden en la impunidad”.

Respecto a los 11 detenidos restantes, quedaron apercibidos con citación a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, pues no hubo antecedentes para la detención en flagrancia de ninguno de los dos.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llegó hasta el Hospital de Carabineros, donde fue trasladado el detective, y se refirió al caso: “Siempre es doloroso y grave que un policía resulte herido”.

En esta situación en particular, la autoridad detalló que se trata de un funcionario de la dotación de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de La Pintana, de solo 30 años. El impacto balístico lo recibió en el costado izquierdo del tórax.

Consultado por una eventual investigación interna ante la ausencia de chaleco antibalas que pudiera haber afectado el procedimiento, Monsalve precisó que se trada de “una investigación abierta”: “Normalmente se realiza investigación administrativa para verificar los cumplimientos de los protocolos, en paralelo a la investigación policial”.

Testigos

ADN logró hablar con testigos del hecho, vecinos del taller donde ocurrió la balacera. Uno de ellos, que vive en una casa cercana al taller relató: “Primero fueron unos golpes en el portón. Estábamos con mi madre, como a las 20:30, 21:00. No les dimos mayor importancia porque eran golpes. Después de eso, nos íbamos a acercar a la ventana. Nos fuimos a esconder, esperando a que pasara. No sé cuántos impactos hubo. Después hubo calma y después empezaron a llegar la PDI y Carabineros, y de ahí otra seguidilla de disparos. Nos tiramos al piso, porque no sabíamos de dónde venían. Era por seguridad nuestra”.

El mismo testimonio aseveró que él y su madre “pensamos que podía haber sido un asalto”. En cuanto a si hubo un aviso aclaratorio por parte de los policías civiles, reveló: “Nunca escuchamos voces. Solo escuchamos golpes al portón y luego, balazos”.

Otro vecino del sector contó que el joven detenido, confeso de ser el autor del disparo, le contó a su padre que “llegaron unas personas anoche, intentaron robar y él trata de defenderse. Desconocía que eran policías”.

En la misma línea, fue otra persona que estaba dentro del taller quien “me llama y me pide que llame a la policía porque estaban entrando a robar”: “Yo creo que confundió totalmente a los funcionarios policiales. No le hace daño a nadie. Lo hizo por confusión. Tiene 18, 19 años. En el sector han ocurrido muchos robos”.

También, habría un civil herido en una pierna.