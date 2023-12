“El tiempo nos dio la razón”: madre de Tomás Bravo tras cierre de investigación contra tío abuelo

Fiscalía cierra causa contra tío abuelo de Tomás Bravo y deberá decidir si lo lleva a juicio o no

Este viernes el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación contra Jorge Escobar, el tío abuelo de Tomás Bravo. Ahora, Fiscalía tiene 10 días para decidir si llevarlo a juicio o no.

La decisión fue tomada luego que fracasaran las aristas de investigación por el homicidio del menor, y la de abandono de menor con resultado de muerte. Esto, por la desaparición del niño de 3 años en el mes de febrero de 2021.

Por su parte, Estefania Gutiérrez, la madre del pequeño se refirió a la decisión de Fiscalía. Y aseguró que “lo venía venir. Ya que no habían avances en la causa(...) el Ministerio Público no nos dio ninguna claridad sobre lo que pasó con mi hijo”.

“Desde el comienzo nos dimos cuenta que esta querella era solo un volador de luces. Era para mantenernos tranquilos de que, durante los dos años de investigación, algo hicieron(...) Pero al final fue solamente eso, cerrarnos la boca y nada más, porque no hubo ningún avance”, sostuvo.

“El tiempo nos dio la razón”

En esa línea, la madre de Tomás Bravo aseguró que “el tiempo nos dio la razón como familia. Sabíamos que esto no iba a tener claridad de los hechos. Nunca fue una querella con fundamentos. Y ahora lo que estamos haciendo nosotros, una querella que interpuso mi abogado Pelayo Vial, nos da esperanza de seguir luchando”.

Finalmente, aclaró que “se cierra esta arista de la causa, pero no se cierra el caso. Así que eso no tiene tranquilos, por un lado, porque vamos a seguir investigando y se van a seguir investigando otros antecedentes. La causa no se cierra”.