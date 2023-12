“Mientras estabas durmiendo…”: realizan delicada acusación contra Miguelito por sus conductas con las mujeres en “Tierra Brava”

Nicole Block, tras su salida de Tierra Brava, compartió detalles sorprendentes sobre su experiencia en el reality, especialmente en relación con el comportamiento de Miguelito. En una entrevista, la exparticipante expresó fuertes críticas hacia Miguelito, alegando que tuvo conductas inapropiadas con las mujeres del programa, a pesar de tener una esposa fuera del encierro.

En la entrevista con Lima Limón, Nicole describió situaciones cuestionables en las que Miguelito se acercaba mientras ella dormía, generándole malestar e incomodidad. Y aunque señaló que le cae bien, considera que la actitud de Miguelito es inapropiada, especialmente por su condición de tener una pareja fuera del reality.

“Él me cae fantástico, no me cae mal. De hecho, lo encuentro muy chistoso y todo, pero siendo en el contexto de que él tiene una pareja, me parece que es bastante fresco porque cuando le conviene se hace el ‘baby’ y cuando no le sale, el macho”, comentó Nicole sobre el exintegrante de Morandé con Compañía.

Mientras ella dormía, Miguelito se le metía en la cama

Nicole relató situaciones específicas, como cuando Miguelito le decía obscenidades o se metía en la cama mientras ella dormía. “Entonces no sé, después me decía: ‘Nico, ven aquí están los puntos ciegos’. O se te metía en la cama, mientras tú estabas durmiendo y tú decías ‘qué mierda’. Yo le decía: ‘Qué estás haciendo aquí', te respondía, ‘es que quiero dormir contigo’, y yo: ‘No huevón sale, patada’ (hizo el gesto de sacarlo de la cama). Pero son cosas que no se ven, cachái”, expuso.

Además, Nicole Block reveló que no fue la única afectada, ya que señaló que Miguelito tuvo comportamientos similares con otras participantes. “Se vio una con la Guarén, a mí me la hizo dos. Entonces pucha lo siento, pero con la Shirley, por ejemplo, lo vi durmiendo montones de veces. A mí me da pena por Miguelito porque cuando ella nombraba al cabezón (Max), o Longton y no nombraba Miguelito, ella literal dormía con Miguelito, y como qué raro”, cerró.