Ignacio Casale anticipa su participación en el Rally Dakar 2024: “Ojalá podamos volver con algún trofeo a casa”

El reconocido piloto chileno, Ignacio Casale, ya prepara su participación en la 46ª edición del Rally Dakar, el cual se desarrollará a inicios del 2024, desde el 5 hasta el 19 de enero, en Arabia Saudita.

“Nacho”, junto a su navegante Álvaro León, verá acción por decimoquinta vez consecutiva en la prueba tuerca más extrema del mundo y apuntó a conseguir su cuarto título tras coronarse campeón en las ediciones de 2014, 2018, 2020 en quads.

“Nunca me hubiese imaginado cuando corrí la primera vez haber corrido tantas ediciones y sin saltarme ninguna. Se cumplen además 10 años desde que gané por primera vez el Dakar en 2014, siendo el primer chileno en ganar un Dakar”, comentó en diálogo con ADN Deportes.

“Esperemos que podamos hacer un buen papel y ojalá podamos volver con algún trofeo para la casa. Sería fabuloso quedar en el podio”, agregó.

En esa línea, repasó lo que fue su participación en la edición de 2023. “El año pasado quedamos décimos, pero tuvimos muchos problemas mecánicos porque el auto era nuevo. Es un camino propio del desarrollo de un auto. Me subí una semana antes y me tuve que acostumbrar muy rápido”, reconoció.

“Tuvimos hartas fallas mecánicas, por lo tanto, perdimos como seis u ocho horas. Quedamos décimos, pero podríamos haber quedado mucho más adelante y este año vamos con un mejor auto que está desarrollado para nosotros y a mi gusto”, añadió.

Ignacio Casale y sus expectativas para el Dakar 2024

Por otra parte, el piloto chileno se refirió a su gran objetivo en la prueba. “Estamos seguros de que este año podemos mejorar mucho más. Tenemos el auto, tengo a Álvaro que es mi navegante que confío plenamente y en mi equipo también. En mí también confío plenamente. Tenemos todo lo necesario para poder hacer una buena carrera”, aseguró.

Además, se mostró confiado en conseguir un nuevo título. “Sí, sin lugar a dudas. No tengo nada que ir a demostrar, he hecho cambios en mi carrera que me hacen correr con menos presión. En los últimos años corría con mucha presión y este año voy sin ninguna”, explicó.

“Siempre cuando he disfrutado algo, los resultados se dan solos. Si voy a disfrutar la carrera, como quiero ir a disfrutarla este año sin presión, estoy seguro de que los resultados van a llegar. Si voy presionado, es ahí donde cometo errores”, complementó.

Finalmente, anticipó que “van a ver un Ignacio Casale ganando menos etapas, menos agresivo en la conducción, pero con el objetivo de ir a ganar el Dakar. Ese es mi objetivo principal, no el ir a ganar etapas o sacar portadas de diario, es ir a ganar el Dakar. Hemos trabajado todo el año para que eso pueda hacerse realidad”.