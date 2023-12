Chile

Este jueves, Los Tenores de ADN analizaron el 2023 de Universidad de Chile y para abordar el tema conversaron con Federico Valdés, expresidente de Azul Azul durante el exitoso periodo donde el club se coronó tricampeón del fútbol chileno y ganó la Copa Sudamericana 2011.

Respecto a la temporada de los azules, Valdés comentó que “es bien pobre el consuelo de no haber pasado susto (con el descenso). La campaña objetivamente fue mala. La U está lejos de lo que tiene que estar. El club ha tenido muy buenos equipos y hoy estamos muy lejos de eso”.

Sobre el plantel que se armó para este año, señaló que “no fue un equipo contundente ni capaz de resistir resultados, como contra Cobresal en la penúltima fecha, que era un partido que la U lo tenía. Un par de refuerzos hubiesen ayudado, pero la falta de refuerzos no son suficientes para explicar que el club casi no haya sacado puntos en la segunda rueda”.

Salida de Pellegrino y la opción de Gustavo Álvarez

El otrora mandamás de Universidad de Chile también entregó su opinión sobre la salida del entrenador Mauricio Pellegrino. “Tengo la impresión de que es una excelente persona, pero no le encontró nunca la vuelta al equipo. Le vi dos buenos partidos, contra la UC, pero en la segunda rueda no recuerdo alguna vez en que yo haya dicho ‘este equipo tiene un fondo de juego, sabe lo que está haciendo y sabe resistir la diferencia de un gol’, porque a la defensa le entraban por todos lados. Eso, a mi juicio, es responsabilidad del técnico”.

Además, reconoció no estar al tanto del trabajo que hizo Gustavo Álvarez en Huachipato, todo considerando que el DT del actual campeón suena como opción para la banca azul. “No tengo una opinión de él, puede ser un técnico de proyecciones insospechadas, pero no sé de él, no seguí la campaña de Huachipato. Yo veo todos los partidos de la U y algunos de Colo Colo o la UC. A lo mejor es un entrenador espectacular. Ahora, está lleno de técnicos y jugadores que brillan en equipos de menor convocatoria, pero en equipos grandes no les resulta”, mencionó.

Por último, Federico Valdés se refirió a las pocas veces que se pronunció en el año, Michael Clark, presidente de Azul Azul. “No todos los dirigentes son iguales, hay algunos que son de perfil más bajo y que prefieren hablar casi nunca, pero hay ciertos momentos en donde sí hay que hacerlo. Cuando la presión le está haciendo mal al plantel, es obligación hacerlo, salir a comerse las críticas y llevarse la presión de quienes no deberían sentirse presionados, como los jugadores”, completó.