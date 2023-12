Hija de Luis Castillo desmiente teoría de secuestro: “(La víctima) estaba carreteando con él desde anoche”

Este jueves se conoció que Luis Castillo, uno de los indultados por el Presidente Gabriel Boric a fines de 2022, fue detenido en Copiapó, por motivos que aún no se esclarecen, aunque se le vincula a un presunto secuestro.

El fiscal jefe de la ciudad nortina, Christian González Carriel, entregó detalles sobre el caso, no confirmando ni descartando la participación del hombre mencionado. “Esta investigación ha sido declarada reservada, secreta, a partir de ahora por parte de la Fiscalía”, señaló.

“La Fiscalía Local de Copiapó, con el fiscal de turno y este fiscal de concurrencia, se ha constituido con el equipo de crimen organizado y homicidios para investigar un presunto secuestro que habría ocurrido anoche en una estación de servicio, y cuya víctima habría sido rescatada por Carabineros el día de hoy”, explicó.

“Escuchamos de su boca...”

Sin embargo, la hija de Luis Castillo, Krishna, desmintió la versión de secuestro que se le acusa a su padre.

“La persona que supuestamente estaba secuestrada estaba carreteando con él desde anoche, hay videos donde sale que él sale sentado con las otras personas que iban con Luis Castillo, con una pala drogándose”, indicó la joven a 24 Horas.

“Escuchamos de su boca decir que estaba haciendo este secuestro para que su pareja no lo retara o no le fuera hacer algo (...) Nunca hubo un secuestro, incluso se ve en el video que iba sentado, no fue amedrentado ni le quitaron el celular”, agregó la hoja de Luis Castillo.