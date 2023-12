Pincoya entrega explicaciones de por qué Cony Capelli no fue invitada al cumpleaños de su hijo

La ex participante de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, salió al paso de las especulaciones sobre la ausencia de su amiga y excompañera de reality, Constanza Capelli, en la celebración del cumpleaños de su hijo Felipe. A través de su cuenta de Instagram, Pincoya, como es conocida, respondió a las preguntas de sus seguidores, aclarando el motivo detrás de esta situación.

En un mensaje dirigido a la anfitriona, una seguidora preguntó: “Pinco ¿por qué no invitaste a Cony al cumpleaños de tu hijito?”. Ante esta interrogante, Jennifer Galvarini explicó que la fiesta fue organizada como una sorpresa por sus amigas en colaboración con su hermana, y que ella no tenía conocimiento de la lista de invitados ni de quiénes asistirían.

La propia Pincoya admitió que la celebración fue una completa sorpresa para ella, y que la organización estuvo a cargo de su círculo cercano. “Eso lo organizaron mis amigas con mi hermana. Yo no sabía nada, ni quién iba”, declaró Jennifer Galvarini. Y luego, sobre Cony Capelli, agregó: “Siempre voy a querer a mi lulito”.

Lo que dijo Cony sobre su ausencia en el cumpleaños de “gatito”

La ausencia de Cony en el evento había generado comentarios y especulaciones. Y especialmente después de que la misma Constanza Capelli mencionara previamente que no había recibido una invitación formal para asistir al cumpleaños. “Yo no sabía, no tenía idea, no recibí invitación de eso. De todas maneras le escribí por interno a la Pincoyita, deseándole un feliz cumpleaños a su gatito”, comentó la ganadora de Gran Hermano previamente a Página 7.

Resulta llamativo que, dadas las circunstancias y la relación de amistad entre las dos participantes de Gran Hermano, Constanza Capelli no estuviera presente en la celebración del cumpleaños de Felipe. Y es que es importante recordar que, durante gran parte del reality de Chilevisión, Jennifer Galvarini y Cony fueron muy unidas, lo que cambió en las últimas semanas debido a diferentes conflictos que surgieron entre las dos.