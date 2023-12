La emoción del equipo chileno de karate tras ser escogidos como los mejores del año por el COCh: “Lo importante es generar un legado”

Santiago

La Gala del Comité Olímpico de Chile (COCh) sorprendió tras la elección de los mejores deportistas del año, pues se escogió al patinador Emanuelle Silva y al equipo chileno de karate, ganador de tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Dicha decisión se fundamentó en la regularidad que logró la disciplina, considerando los éxitos de Valentina Toro, Enrique Villalón y Rodrigo Rojas, quienes compartieron la celebración con todos los compañeros que disputaron otras categorías, como Bárbara y Fabián Huaiquimán, Tomás Freire, Anastasia Veloso y Camilo Veloso, entre otros.

“Es increíble. No puedo estar más orgulloso de mi equipo. El karate parece ser individual, pero es muy dependiente del equipo. Si tú no tienes un compañero que te esté apretando y ayudando permanentemente, que aguante tus golpes, no puedes subir tu nivel. Requiere tener un buen equipo detrás y esto refleja lo que hemos venido haciendo desde hace años. Se lo merece todo el equipo, incluso de los que no están acá. El karate está para esto y muchas cosas más”, remarcó quien ha sido ungido como el capitán del Team Chile del karate, Rodrigo Rojas, que destacó la relevancia de ir más allá de los premios.

“Las medallas se van a ir a un baúl, lo importante es generar un legado y que nuevas generaciones tengan esta misma hambre, que aspiren a más. Es nuestra responsabilidad entregarle los conocimientos que hemos adquirido a las próximas generaciones”, aseguró el oro panamericano.

La felicidad de Valentina Toro

Otra de las monarcas en Santiago 2023 no ocultó su orgullo por el hecho de haber ganado a nivel colectivo, siendo una disciplina en rigor individual.

“Nos merecemos esto totalmente. Lo esperé desde un inicio, pero se podía pensar de una actuación individual. Cuando dijeron a todo el equipo, nos agarramos todos de las manos y estábamos muy emocionados. Nos merecemos este logro, nos premiaron como equipo siendo un deporte individual. Estoy orgullosa por cómo ha crecido el karate y esperamos ser una inspiración para los que vienen”, remarcó, feliz por cómo el esfuerzo en los meses de entrenamiento a cargo del egipcio Ahmed Gamal Solyman dieron sus frutos.

“Los campamentos este año estuvieron durísimos, me pegué más de una lloradita, pero todo el esfuerzo tiene su recompensa. Salió premiado todo el equipo, es de notar que estamos haciendo un excelente trabajo. Hay que destacar a Ahmed, es él que nos empuja día a día a sacar la mejor versión de nosotros, que no nos deja tranquilos y nos saca de nuestra zona de confort”, concluyó Valentina Toro tras la Gala del Comité Olímpico de Chile.