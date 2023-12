“Hay dos Chile...”: director de Unholster entrega claves de cara al Plebiscito de este domingo 17 de diciembre

Chile

El plebiscito de salida del próximo domingo 17 de diciembre será determinante en muchos aspectos: primero, porque sea cual sea el resultado, el proceso constitucional terminará. También, porque podría ser el trazado del camino para las elecciones municipales de 2024. Y están también otros factores a considerar, según explicó Cristóbal Huneeus, director de Data Science de Unholster y fundador de Decide Chile, la mañana de este miércoles en ADN Hoy:

“La primera comparación es con el plebiscito de salida del año pasado: ver cómo se correlaciona, cómo se asocia la opción de ‘Rechazo’ con el ‘A Favor’ y el ‘Apruebo’ con el ‘En Contra’, si se mantuvo, se dio vuelta, se estrechó. Y después, qué pasó con el entorno: la comuna, la región. Pero también habrá una comparación con mayo, que nos permite desglosar dentro de cada voto cómo están las fuerzas: en la derecha, al Partido Republicano con Chile Vamos; y en el oficialismo, en qué zonas donde al oficialismo le fue mejor en mayo y en qué zonas les fue mejor en el plebiscito II”.

Análisis más, análisis menos, si algo es seguro es que la campaña misma ha estado ausente en épica, reflejado luego en el interés de la ciudadanía. Y en ese contexto, la franja televisiva pudo haber influido. Lo que vieron en Unholster y que explicó Huneeus fue el discurso:

“Hemos seguido la franja, no nos hemos metido en si lo que muestran está o no en la Constitución. Lo que sí hemos notado es que la estrategia de los dos bandos ha sido bien diferente: la opción ‘A Favor’ ha hablado del contenido de la propuesta (seguridad, migrantes) y el ‘En Contra’ ha reaccionado a eso”.

Siguió: “El ‘En Contra’ ha tenido dos partes: por una parte, responder al ‘A Favor’; y en lo que queda, hablar de las cosas que ellos consideran que son negativas de la propuesta (...) En las palabras, por ejemplo, en la franja ‘En Contra’, la palabra que más aparece es ‘Amor’. En la campaña anterior, el ‘Rechazo’ dijo que haría la Constitución con amor. Entonces, el ‘A Favor’ se pregunta dónde está el amor, reaccionando a esa campaña, más que proponiendo”.

Claves

En la elección presidencial que logró que Gabriel Boric fuera Presidente, el norte del país sorprendió por el posicionamiento que obtuvo Franco Parisi. En el sur, la tónica fue más bien la tradicional: la derecha se impuso. Y en el centro, fue la izquierda la que se quedó con las preferencias. Una cartografía que podría ser determinante, a juicio de Cristóbal Huneeus:

“Uno puede dividir a Chile en tres: el norte, que llega a La Serena; el centro, que llega a Valparaíso; y el sur, que puede ser de Rancagua a Punta Arenas. El bastión fuerte del oficialismo es en la región Metropolitana y Valparaíso. Uno esperaría que en esta zona la opción del ‘En Contra’ le fuera mejor. En el último plebiscito, en la RM fue de 55%-45% a favor del Rechazo, siendo que el resultado nacional fue 61%-39%. En el sur, por otra parte, es la zona fuerte de la centro derecha, tanto en la elección de mayo como en plebiscito de salida I, le fue mejor ahí por todas las cosas que uno podría pensar: seguridad. En el norte se produce un fenómeno raro: en la primera vuelta de la elección presidencial anterior fue donde mejor le fue a Parisi, pero en la elección de mayo no le fue tan bien y la derecha empezó a entrar en esa zona. Será interesante ver qué pasará ahí. Si el norte se termina inclinando por el ‘A Favor’, podría ser una explicación que el tema migratorio y la propuesta transmitida por el ‘A Favor’ podría haber calado hondo en la población que la llevó a votar de esa manera”.

Elecciones municipales

En las 345 municipalidades del país, hubo 105 para alcaldes independientes, los que estarán en evaluación, quizás, en esta elección. Lo explicó el director de Unholster:

“La gente estará mirando los resultados el domingo pensando en la municipal: en la última elección municipal, los independientes entraron súper fuerte en la política local y de los 345 municipios, 105 fueron para alcaldes independientes que corrieron fuera de los partidos políticos. La gran pregunta que nos hacemos es: ¿esta fuerza de los independientes, en la elección de 2024, aumentará o se reducirá? Veremos cuáles son las comunas en las que les fue bien al ‘Rechazo’ en septiembre del año pasado y que les va bien al ‘A favor’ el domingo. En esas comunas se pensará que es un bastión de la oposición. Al contrario, en comunas donde le fue bien al ‘Rechazo’ pero ahora le va mejor al ‘En Contra’, se podrá hablar de comuna disputada y donde los independientes podrán agarrar o mantener su pedazo de la torta. El análisis local será muy importante, sobre todo en las comunas en las que la derecha ha declarado que quiere recuperar: Santiago, Viña del Mar, algunas en el sur, Ñuñoa, Valdivia. El oficialismo tiene el desafío de aumentar su facción de alcalde”.

El factor de voto obligatorio también podría incidir: “En zonas donde típicamente, bajo voto voluntario, a la izquierda le iba bien, bajo voto obligatorio ganó la opción contraria. Lo que hemos visto en los datos es que hay dos Chiles: uno que está cercano a la política y otro que no está ni ahí, o está mucho más lejos y que si hubiera voto obligatorio, no iría a votar. Esos dos chiles se mezclan en los resultados electorales y los datos apuntan a que tienen preferencias bien distintas a lo que sucede en el país y lo que vimos en la última elección es que los que están fuera de la política, votaron mayoritariamente por el ‘Rechazo’ y mayoritariamente por los partidos de derecha. No soy de la tesis de que es gente mayoritariamente de derecha. Tengo expectación y lo mireremos con detalle el domingo”.