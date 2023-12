“Ellos saben lo que pienso”: Gustavo Quinteros aborda las dudas sobre su futuro y envía mensaje a la dirigencia de Colo Colo

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, abordó las dudas sobre su continuidad en la banca del “Cacique” luego de conquistar la Copa Chile 2023 tras vencer por 3-1 a Magallanes en el Estadio Tierra de Campeones, en Iquique.

Consultado por su postura ante una posible renovación, el estratega argentino comentó: “Está más que claro creo. Ellos me conocen mucho, saben como pienso y de acuerdo a lo que ellos pretendan, elegirán al entrenador para determinado proyecto”.

“Lo digo siempre, soy feliz acá en este club. Desde que llegué en el 2019 me encontré con gente buena, me trataron muy bien. Me fue bien y eso es importante para un entrenador. Estoy muy feliz y contento por los muchachos”, agregó.

Asimismo, el DT de 58 años no escondió su deseo de continuar al mando de los albos. “Sería hermoso. Si no se da voy a ser, desde la distancia, un hincha más de los jugadores. A todos lo que dirigí les tengo mucho cariño y espero que siempre les vaya bien”, afirmó.

Además, anticipó la reunión que sostendrá con el directorio de Blanco y Negro para definir su continuidad. “Ya conocen lo que pienso. Todos saben, así que será un tema de entre hoy y mañana saber algo y si no bueno, que puedo decir. Estoy feliz de haber logrado otro título en Chile y realizado como entrenador”, aseguró.

Finalmente, Gustavo Quinteros proyectó lo que será la siguiente temporada de Colo Colo y su participación en Copa Libertadores. “No es un tema mío, lo único que puedo decir es que hace muchos años que Colo Colo y el fútbol chileno no está llegando a lugares importantes en Copa. Colo Colo fue el 2018 y ojalá que el club pueda en los siguientes años”, cerró.