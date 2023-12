Dos leyendas del fútbol encienden el debate ante la opción de que una mujer dirija un club masculino en Países Bajos: “Vamos demasiado lejos”

Chile

En Países Bajos, por estos días se ha instalado el debate ante la posibilidad de que una mujer sea la entrenadora de algún equipo masculino de Primera División en aquel país. Precisamente, se trata de Sarina Wiegman, actual DT de la selección femenina de Inglaterra, quien ha sido apuntada en su país como una candidata para dirigir un plantel con hombres en el fútbol neerlandés.

En este escenario, dos leyendas de la selección tulipán hicieron declaraciones que generaron polémica. “El fútbol masculino es un mundo de gallos. No puedo imaginar a Sarina Wiegman entrando en un vestuario de un equipo con jugadores como Rafael Van der Vaart”, señaló Pierre van Hooijdonk en conversación con Studio Voetbal.

“Se trata de un tema de credibilidad. Una mujer es menos creíble que un hombre. Creo que en muchas posiciones de la sociedad la diferencia entre hombre y mujer no importa, pero, ¿convertirse en entrenadora de un equipo de la Primera División de Países Bajos? Subestimas el impacto que tendría. Las mujeres y los hombres son iguales para mí. Solo indico qué efecto tendrá eso en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol no es lo mismo que la sociedad”, argumentó el otrora delantero neerlandés de 53 años.

A raíz de estos dichos, Wesley Sneijder salió a dar su opinión y coincidió con el punto de vista de su compatriota. “Me resulta difícil juzgar. Vuelvo a ser yo mismo, a cómo era en el vestuario. Tal vez ahora haya cambiado, pero yo no. Me imagino que tendría una entrenadora. No tengo nada en contra de las mujeres, pero vamos demasiado lejos”, indicó el ex Real Madrid en el programa Veronica Offside.

Por último, el subcampeón del mundo en Sudáfrica 2010 mencionó que se está “forzando” la llegada de una mujer a la banca de un club masculino. “Lo vi y escuché que se decía que tenemos que romper algo ahora. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que romper? Si sucede, sucederá, pero lo estamos forzando demasiado. Para nosotros hablar de ello ahora ya es demasiado. Tal vez suceda, pero lo estamos forzando y es contraproducente”, agregó.