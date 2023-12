“Sería muy grave”: Aníbal Mosa respondió a Maxi Falcón en medio de compleja polémica en Colo Colo

Este martes, el plantel de Colo Colo emprendió vuelo a Iquique para disputar la final de la Copa Chile 2023, sin embargo, no todos pudieron subirse al avión. Cinco jugadores se quedaron en el aeropuerto viendo cómo el resto de sus compañeros dejaba la capital con destino al norte de nuestro país.

Maximiliano Falcón, Darío Lezcano, Fabián Castillo, Alexander Oroz y Matías De Los Santos fueron los futbolistas que no viajaron este martes. Según pudo averiguar ADN Deportes, los deportistas mencionados se quedaron sin pasajes debido a un error de coordinación por parte del club albo.

“Si quieren sacar un jugador del club de una u otra manera, vengan y díganmelo de frente: “Peluca no vamos a contar contigo porque no estamos conformes con lo que estás haciendo”, finiquitamos el contrato y me voy, pero de frente”, acusó el defensor ‘charrúa’ en conversación con Radio Cooperativa.

La respuesta de Aníbal Mosa a Maxi Falcón

Con el paso de las horas han llegado las respuestas y justificaciones por parte de ByN, concesionaria que rige los destinos del “popular”, y una de ellas llegó en palabras de Aníbal Mosa.

El ex mandamás conversó con ADN Deportes y aseguró que “estamos averiguando y viendo qué fue lo que pasó. Situaciones como estas no pueden ocurrir, estamos averiguando y reuniendo los antecedentes para ver quienes son los responsables de esta descoordinación”, dijo.

Sobre las palabras de Falcón, Mosa sostuvo que “no creo que alguien esté buscando perjudicando a nadie, sería muy grave, vamos a hacer una investigación, ya hablé con el gerente general para que nos diga qué fue lo que ocurrió, qué pasó”, aseveró.

“Parece que hubo un problema con la tardanza del bus que salió, que LAN había sobre vendido el vuelo, la verdad es que no tengo todos los antecedentes, pero el gerente general va a tomar las acciones y esperemos que estas cosas no vuelvan a ocurrir”, complementó.

Cerro analizando la situación de Gustavo Quinteros y el interés de Racing por llevarlo a Argentina: “no sé si tenga un pie fuera de Colo Volo porque tiene que reunirse el directorio y una vez que eso pase, veremos cuál es la situación”.

“Ustedes conocen mi posición, también he escuchado varias veces al presidente Alfredo (Stöhwing) decir que él es parte de los procesos y que le gusta el trabajo de Gustavo (Quinteros)”, cerró Aníbal Mosa.