Colo Colo da explicaciones a los jugadores que no viajaron a Iquique para la final de Copa Chile: “Hubo sobreventa de pasajes”

Santiago

Colo Colo sufrió este jueves un problema de coordinación en torno a su viaje a Iquique para la final de la Copa Chile, mañana miércoles ante Magallanes, luego que cinco jugadores quedaron abajo del avión.

Darío Lezcano, Matías de los Santos, Fabián Castillo, Alexander Oroz y Maximiliano Falcón no pudieron tomar el avión, lo cual desató la furia del “Peluca”.

“Si quieren sacar un jugador del club de una u otra manera, vengan y díganmelo de frente: “Peluca no vamos a contar contigo porque no estamos conformes con lo que estás haciendo”, finiquitamos el contrato y me voy, pero de frente”, aseguró el charrúa en diálogo con Radio Cooperativa.

Ante semejante reacción, en Blanco y Negro dieron su versión de lo ocurrido. “Un bus traía al cuerpo técnico y jugadores, en otro al staff. En Vespucio nos retrasamos, tomamos un camino alternativo para llegar más rápido y terminamos llegando cinco minutos más tarde que el equipo. Se suscitó un problema con los pasajes, los que se sacan de a grupos de 50 a 60 personas. Dada la demanda, la agencia nos sacó en grupos de a 10, 12 y 15. Víctor Vidal empezó a solicitar los boarding y se dio cuenta de que había jugadores sin el check in hecho, y privilegió a los jugadores que estaban en la nómina para jugar mañana, dejando al resto afuera, esperando que llegara nuestro bus para chequearlos y subirlos al grupo que tenía que viajar”, narró Daniel Morón desde Iquique.

“Llegamos y, en ese momento, cuando fuimos al counter para asignar nuestros pasajes a los jugadores que faltaban, no nos permitieron poder hacerlo. No tenemos mucha responsabilidad, hubo una sobreventa de pasajes en el vuelo y eso contribuyó a que personas se quedaran abajo”, explicó el gerente deportivo de Colo Colo, quien también afrontó la molestia de Maximiliano Falcón.

“Conversé con él recién, quizá él no tenía esta explicación y lo entendió. Cuando las cosas se aclaran, las situaciones son distintas. Estamos ante un evento muy importante, ganar la Copa Chile y es lo único que nos interesa, estar compenetrados en eso. Lo demás lo podremos hablar más adelante. Tenemos la voluntad de que todos estén acá”, concluyó Daniel Morón.