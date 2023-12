Iván Zamorano se la juega con un nombre para la banca de La Roja: “Estoy convencido de que el día de mañana será el DT de la selección chilena”

Chile

El exfutbolista nacional, Iván Zamorano, dijo presente en la Gala Crack 2023, donde se premiaron a los mejores del fútbol chileno, y se refirió al tema más importante respecto a la actualidad de la selección chilena: la búsqueda del nuevo DT.

En ese escenario, “Bam Bam” explicó por qué el argentino Ricardo Gareca asoma como el principal candidato para asumir la banca de La Roja. “Por conocimiento, por lo que ha sido su experiencia en Perú y por la madurez que tiene para hacer grupos dentro de un plantel, me parece que es uno de los indicados. Conoce al futbolista sudamericano. Puede ser un hombre importante”, aseguró.

Sin embargo, el otrora delantero recalcó sus ganas por ver a un técnico chileno al mando de la selección, proponiendo a Jaime García, José Luis Sierra y Nicolás Córdova como opciones. “Tenemos sabia nueva en el fútbol chileno y a lo mejor merecen una oportunidad, pero son decisiones que se toman en la interna y ojalá que se tome la mejor”, indicó.

En esa línea, se la jugó con el nombre de Córdova, a quien ve como el futuro DT de Chile. “Está en proceso de crecimiento, en un tema que tiene que ver netamente con el área formativa, pero estoy convencido de que el día de mañana Nico va a ser el entrenador de la selección chilena. No sé si ahora, pero un futuro”, aseguró.

“Tiene todas las aptitudes, la preparación, lo conozco muy bien, sé que es un tipazo y dentro del grupo de la selección les pareció un tipo como mucha experiencia para manejar a La Roja”, agregó sobre Nicolás Córdova.

Por último, Iván Zamorano abordó lo que fue la campaña 2023 de Colo Colo. “Empezamos mal, luego hubo un término muy bueno a la mitad del año y después se terminó mal. Pero es indudable que, más que el tema futbolístico con altas y bajas, no me pareció correcto el manejo a nivel institución con los jugadores, ahí es donde Colo Colo debería mejorar muchísimo, porque hoy en día están saliendo chicos interesantes en el área formativa”, sostuvo.

“Para mí, si Colo Colo es segundo, no es un buen campeonato, este club tiene que ganar siempre. Esperemos que el próximo año sea campeón. También estoy triste por Cobresal, porque si no era Colo Colo, quería que Cobresal fuera campeón, pero no se dio este año”, concluyó.