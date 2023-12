Iván Zamorano sorprende y revela a sus tres candidatos a la banca de La Roja: “Me gustaría un técnico chileno”

El histórico exfutbolista nacional, Iván Zamorano, estuvo presente este jueves en el sorteo de la Copa América 2024 y se refirió a la búsqueda de un nuevo entrenador para la selección chilena tras la renuncia de Eduardo Berizzo en noviembre pasado.

“Me preocupa el hecho de que no tengamos técnico. Más que la generación de futbolistas, me preocupa que pasará mucho tiempo y no vamos a tener un técnico. Se ha dado plazo hasta marzo y creo que es mucho tiempo”, comentó “Bam Bam” desde Miami.

“El técnico de la selección chilena ya debería estar viendo a nuestros jugadores que juegan en Europa y en el fútbol chileno. Ojalá que tengamos luego un nuevo técnico para planificar y estructurar una base para poder hacer una buena Copa América y ser nuevamente protagonistas como lo fuimos en algún momento”, agregó.

En esa línea, reveló que Ricardo Gareca es uno de los nombres que corre con ventaja para llegar a La Roja. “Le hablé a Pablo Milad y me dijo que había 10 técnicos en carpeta, pero el único nombre que me dio fue Gareca. Creo que él tiene un pie adentro. Lo que ha hecho en Perú lo avala, es un técnico que trabaja muy bien y no creo que desconozca tanto el fútbol chileno”, aseguró.

No obstante, Iván Zamorano reconoció que le gustaría el arribo de un DT nacional y confesó quienes son sus candidatos para asumir la banca de Chile. “A mí me gustaría un técnico chileno. Hace mucho tiempo que no tenemos un técnico chileno”, afirmó.

“El ‘Coto’ (José Luis Sierra) es un tipo que conoce muy bien el fútbol chileno. Es un tipo serio, fue campeón en el extranjero y por qué no. Jaime García también hizo una gran labor con Ñublense y Nico Córdova ya demostró con creces que tiene la capacidad para ser el técnico de la selección. Ojalá que la decisión sea pronta”, sentenció.