“Con el narco no se negocia…”: la dura advertencia del Presidente Boric durante histórica destrucción de armas

En un contundente mensaje sobre la prioridad de la seguridad en todas sus dimensiones, el Presidente Gabriel Boric lideró la destrucción masiva de armas en una iniciativa sin precedentes. Con la participación de diversas instituciones del Estado, se llevó a cabo la demolición de 25 mil armas y accesorios, marcando el mayor número de armas destruidas desde 1990 y un aumento del 39% respecto al año anterior.

“Estamos aquí porque sabemos que un país con menos armas en manos equivocadas es un país más seguro”, señaló el Mandatario, para luego destacar que de las armas destruidas, ocho mil fueron decomisadas por las policías y los tribunales de justicia.

En tanto, el Jefe de Estado resaltó la importancia de la colaboración ciudadana, indicando que 13 mil armas fueron entregadas voluntariamente a la Dirección General de Movilización. “Saludo la conciencia cívica de estos 13 mil ciudadanos y ciudadanas que han entregado voluntariamente su arma para ser destruida y sacarla de circulación”, afirmó.

Además, cerca de tres mil armas corresponden a armamento fiscal dado de baja por las policías. “Estas armas las estamos destruyendo, pero para construir, porque se funden y son convertidas en acero verde que se utiliza para construir hospitales, carreteras y otras obras importantes para la ciudadanía”, precisó el líder de Gobierno.

Advertencia al narco

En tanto, el Presidente Boric enfatizó que la fiscalización de armas es un componente fundamental en la estrategia contra la delincuencia y el narcotráfico. Es más, el Mandatario señaló que gracias al plan de fiscalización de armas y al aumento de las capacidades de las policías, se ha logrado incrementar las armas fiscalizadas en comparación con el año pasado.

“Tengo claro que nuestros compatriotas esperan de sus autoridades decisión y mano firme y acciones concretas para terminar con el tráfico de armas para quitarle poder de fuego a los narcos, para recuperar nuestros espacios públicos, para tener mayor seguridad y la masiva destrucción de armas de fuego es un paso importante en esa dirección (...) Con el narco no se negocia, se le enfrenta y eso es lo que estamos haciendo aquí, no los vamos a dejar tomarse los espacios públicos, no los vamos a dejar tomarse poblaciones y los vamos a combatir con firmeza”, complementó la autoridad.