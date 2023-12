Luis Casanova pone en duda su continuidad en la U: “No sé si seguiré; a cualquiera le gustaría quedarse”

Luis Casanova podría haber disputado este sábado su último partido con la camiseta de Universidad de Chile. Tras la victoria por 3-1 ante Ñublense, el defensa puso en duda su continuidad en los azules de cara a la temporada 2024.

El zaguero de 31 años finaliza contrato a fines de este año y estaría lejos de firmar su renovación para la siguiente campaña. Al respecto, comentó que “la otra semana me parece que se juntan y vamos a ver qué pasa, a cualquiera le gustaría quedarse”.

“Me hubiese gustado terminar como estuve en el primer semestre, que era como me venía sintiendo bien y ahora no pude. Me hago una autocrítica también, en mi casa más tranquilo lo voy a pensar bien y que sea lo que dios quiera”, agregó.

Por otra parte, lamentó no haber conseguido la clasificación a la Copa Sudamericana. “Más que un fracaso, es de aprendizaje. Se hicieron cosas bien y cosas mal, así que lo mejor es aprender de eso para que no vuelva a pasar y entregarle a la gente lo que se merece”.

Asimismo, realizó un breve balance de la temporada 2023 en la U. “Hay detalles que hay que corregir de todos. Espero que el próximo año le vaya bien a la U y como lo dije, darle una alegría a la gente que se lo merece”, afirmó.

Finalmente, Luis Casanova se refirió a la salida de Mauricio Pellegrino como entrenador de los azules. “Se terminó el proceso. Las despedidas siempre son difíciles, pero por algo pasan las cosas y quizás el futuro de la U es otro”, aseguró.

“Lo mismo pasa con nosotros como jugadores. No soy quién como para decir si me hubiese gustado que siguiera o no. Yo no sé tampoco si seguiré, creo que el que llegue o la decisión que tomen que sea lo mejor para la U”, cerró.