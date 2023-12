La autocrítica de Alejandro Camargo tras perder el título con Cobresal: “No hicimos nuestro juego”

Santiago

Alejandro Camargo tuvo un amargo regreso a las canchas, pues pasó de celebrar en la tribuna la agónica victoria de Cobresal ante la U de Chile la semana pasada a liderar al plantel que terminó perdiendo ante Unión Española, quedándose a las puertas del título.

“Las sensaciones son malas, se nos escapa sobre la hora. Hicimos el esfuerzo y estuvimos punteros casi todo el año, que se te vaya de esta forma te deja malas sensaciones, pero ya nos vamos a dar cuenta de todo el esfuerzo que hicimos por este club, viajar mucho. Nos vamos súper tristes, pero contentos por toda la gente que vino a apoyarnos. Esperábamos darles ese triunfo, pero el de arriba quiso que no se diera”, aseguró el argentino, que intentó analizar lo hecho en el Santa Laura, descartando el hecho de que hayan sentido la presión por ganar.

“Puede ser una mezcla de muchas cosas, no hicimos nuestro juego tampoco y Unión Española nos metió atrás. Eso nos pasó la cuenta. No había presión, estuvimos todo el año arriba y por detalles se nos fue por el costado para el gol, aunque nosotros no tuvimos demasiadas situaciones”, aseguró Alejandro Camargo, que también tuvo palabras para el campeón Huachipato.

“Es justo, estuvieron ahí todo el año, esperando que tropezáramos y se les dio a ellos, por desgracia para nosotros. Ahora termino contrato y me sentaré a conversar para lo que viene”, aseguró el capitán de Cobresal, quien intentó ver el lado amable del año.

“Estamos orgullosos del grupo que tenemos y que, a pesar de lo que pasó, crecimos como personas y dejamos en alto a la institución”, concluyó en el Santa Laura.