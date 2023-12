Aníbal Mosa insiste en la continuidad de Quinteros en Colo Colo: “No he pensado ningún otro nombre”

Santiago

En la previa al último partido de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2023, ante Curicó Unido, uno de los integrantes del directorio de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, hizo un optimista análisis de la temporada, pese a que ya no tienen chances de ganar el título, además de necesitar otros resultados para entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Se fueron cuatro jugadores que eran titulares respecto al año pasado y no los reemplazaste con jugadores de ese nivel, tienes esto. Es bastante meritorio lo que se ha hecho, el estar peleando alguna cosa todavía”, apuntó el exmandamás de los albos, que apuntó a los problemas de selección de futbolistas.

“No trajimos jugadores con sueldo bajo, no sé si es presupuesto o tener mayor ojo para contratar bien”, recalcó Aníbal Mosa, quien insistió en que la prioridad para Colo Colo debe ser la continuidad de Gustavo Quinteros en la banca del “Cacique”.

“Yo no tengo plan B, mi posición es una sola y la he hecho saber. Lo más importante hoy es que no dependemos de nosotros para quedarnos con el Chile 2, fue muy duro lo que pasó el otro día ante Unión Española. No he pensado en ningún otro nombre. Para mí, debemos hacer el máximo esfuerzo para retener a Quinteros, conoce la casa y la interna. Estamos todos en deuda a nivel internacional, pero lo que ha hecho es bueno, le ha dado tiraje a la chimenea”, concluyó previo al duelo en La Granja.