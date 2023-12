“Tengo tres pernos...”: María José Quintanilla sorprende en alfombra de Premios MUSA Sprite 2023 tras grave accidente

Este jueves la música está de fiesta con la celebración de los Premios MUSA Sprite 2023, galardones que reconocen lo mejor de la industria nacional, noche en la cual las y los artistas chilenos son los protagonistas.

Así lo demostró María José Quintanilla, nominada a Artista Tropical del Año, quien sorprendió en la alfombra negra de la instancia con un romántico vestido color rosa de la diseñadora chilena Ximena Olavarría, look que acompaño de unas cómodas zapatillas.

“Tengo tres pernos, no me voy a poner taco, yo no vine a sufrir, vine a disfrutar”, afirmó la cantante a ADN.cl, revelando que su elección estilística se debe a la importante lesión en la rodilla que sufrió tras caer de un caballo a mediados de este 2023.

“Estoy mucho mejor, pero no tengo la posibilidad de estar tanto rato con taco. La verdad es que ni se ven los pies: ¿para qué me voy a poner como a ostentar con un taco aguja?”, agregó la intérprete.

Aplaudir al compañero

Respecto a su primera nominación a los Premios MUSA Sprite, María José Quintanilla expresó: “La música es la protagonista. Estoy feliz, nominada con Paulita Rivas, con La Combo (Tortuga), Zúmbale Primo, Santa Feria, a Mejor Artista Tropical. Mi primera vez en los premios Musa, entonces estoy superemocionada”.

“Es la oportunidad para compartir con los coleguitas que no veo. Yo también soy repiola, ustedes me ven como extrovertida, pero en mi vida más personal, yo andaría aquí con buzos y nadie sabría que soy yo. Feliz porque siento que somos tan poquitos, que celebrarnos y tener el proceso para poder aplaudir al compañero es importante. Detrás de una canción no solamente hay un público, que es el motor que le da vida, hay un artista y un equipo del artista que se saca la cresta trabajando, entonces a ellos también a que nosotros les rendimos toda nuestra gratitud esta noche”, complementó la ex Rojo.

Primeras veces...

Los Premios MUSA Sprite 2023 no solo marcarán la carrera de Coté por su primera nominación a los galardones, sino que también su vida personal, puesto que es el primer evento público del que es parte tras contraer matrimonio.

“Es mi primera vez en los MUSA, es mi primera vez de soa (referencia a ser una mujer casada) y es mi primera vez nominada, entonces, hoy, puras primeras veces: voy a celebrarla. Es una noche muy particular, especial y que solo quiero disfrutar. Quiero disfrutar, pasarlo bien y aplaudir a mis compañeros a rabiar”, dijo Quintanilla.

“Lo voy a pasar chancho, nominada con una canción de autoría propia, así que bacán (...) El que se quede con el galardón, yo voy a ... no puedo decir la palabra que voy a decir, pero si se escucha algo sobre mi madre, seré yo”, cerró la cantante.