Pago con celular y desaparición de los billetes pronosticaron en foro de digitalización

“En el futuro todo se pagará mediante el celular” y “Nuestros nietos se impresionarán de que hayamos pagados con billetes”, fueron algunas de las predicciones que expusieron los panelistas del foro Impulso hacia un programa sostenible, que se realizó en el marco de la Primera Cumbre de Desarrollo Económico Digital.

El evento, que fue organizado por Prisa Media, Mercado Libre y ADN Digital, contó con la participación de Matías Spagui, director senior de Mercado Pago Chile; Claudia Sotelo, jefa del Centro de Innovación Financiera de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, e Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, excandidato presidencial e impulsor de la ley de finanzas abiertas.

En la oportunidad, Claudia Sotelo señaló que en un futuro cercano se espera la integración de segmentos sub-bancarizados o no bancarizados. “Es decir, pequeñas y medianas empresas que no tienen tanto acceso al crédito, personas a las que los medios tradicionales no les ofrecen un producto adecuado o tienen ciertas restricciones. Manejando su propia información financiera esas personas podrán acceder a proveedores de servicios financieros que les ofrezcan alternativas más personalizadas, lo que mejorará la experiencia”.

Sobre la experiencia de Mercado Pago, Matías Spagui recordó que cuando comenzaron a ofrecer créditos para emprendedores “explotamos ya que en los primeros 12 meses llegamos a financiar a 12 mil”. El alto ejecutivo relató también que, muchos clientes no contaban con acceso a crédito y que debieron sobrendeudarse con préstamos de casas comerciales.

El ejecutivo recalcó además que muchos emprendedores no tenían educación financiera y que estos servicios tecnológicos ponen a su disposición productos a la medida de sus necesidades, los entienden mejor y les entrega información más clara y fácil de manejar.

Por último, el ex ministro de Hacienda concluyó que todos quieren que el crecimiento económico se concrete, pero ello es posible a través de varios aspectos como la innovación, la inversión y las políticas públicas. “Un mercado financiero bien desarrollado es fundamental para que el país crezca y, además, es necesario para que las distintas ideas de las personas se puedan llevar realmente a la práctica”.

