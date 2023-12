Caso Narumi: la “catastrófica” declaración de testigo clave de Zepeda que sus propios abogados pidieron anular

Este jueves, se llevó a cabo la cuarta jornada del juicio de apelación del chileno Nicolás Zepeda en Francia, quien es acusado de asesinato de su expareja Narumi Kurosaki en diciembre del 2016.

En dicha instancia, un testigo clave de Zepeda, llamado Saïd Nemeri, entregó su declaración ante el tribunal donde señaló haber visto con vida a Narumi Kurosaki el 11 de diciembre. Las palabras de Nemeri fueron catalogadas como “catastróficas” e incluso la misma defensa del chileno pidió que retirara del juicio.

El polémico testimonio del testigo “clave” de Zepeda

Hasta el tribunal donde es juzgado el chileno Nicolás Zepeda, llegó Saïd Nemeri, un testigo que era catalogado como clave por la defensa. Cuando le tocó prestar su declaración Nemeri sostuvo que “se dice que Narumi fue asesinada el 5 de diciembre, pero yo la vi en un bar de la Rue d’Arenes de Besancon”.

Junto con ello, Saïd dijo haber visto a una chica con rasgos asiáticos que estaba llorando a la cual le preguntó si necesitaba ayuda y le dijo que no. “Le pregunté si era china y me dijo que no, que era japonesa. Le pregunté cómo te llamas y me dijo Narumi, me acuerdo porque le dije: ‘ah, eres la hermana de Naruto?’, se rió”, dijo.

Adicionalmente, el testigo cuestionó las investigaciones que ha llevado a cabo la policía y puso en duda de que los gritos escuchados en la residencia de Narumi vinieran de la habitación de la joven. Fue en ese momento en que todos quienes estaban presenciando el juicio quedaron descolocados. Por lo que el presidente del tribunal cortó el testimonio y junto con la defensa de Nicolás Zepeda llegaron al consenso de que el testigo se retirara del juicio.

Uno de los que presenció el confuso momento, fue el periodista enviado especial de Chilevisión, Roberto Cox. El comunicador expresó que “fue un momento de desconcierto total, el juez lo miraba sorprendido, como diciendo ‘este hombre empieza a contarme una historia y resulta que ahora también tomó el papel de los investigadores’. Todo se transformó en una locura y el mismo defensor de Nicolás Zepeda dijo que fue ‘catastrófico’ para su representado esta declaración”.