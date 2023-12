Los ambiciosos planes de Sergio Jadue

No se sabe con certeza si Sergio Jadue asistió la noche de este martes al Estadio del Inter de Miami en Fort Lauderdale para el partido de las estrellas previo al sorteo de la Copa América, pero lejos del hotel donde se hospedaron los cracks sudamericanos no estuvo. El alto movimiento de gente en torno al evento le permitió al procesado ex timonel del fútbol chileno tomar contacto con algunos conocidos.

Jadue ha visto postergada la resolución de su caso en 17 ocasiones durante seis años consecutivos. La última, el tres de octubre pasado luego que la jueza estadounidense Pamela K. Chen suspendiera la lectura de la sentencia. Esto ha sido interpretado como un vuelco judicial derivado de caso de Hernán López, alto ex ejecutivo de Full Play y Fox que había sido condenado en marzo y revertió el dictamen en la Corte Este de Nueva York que anuló su castigo inicial. La fiscalía neoyorkina reaccionó y espera desde septiembre el destino de su apelación.

El optimismo de Jadue es directamente proporcional a sus planes: quedar libre tras haber cumplir seis años procesado, obtener la preciada green card (tarjeta de residencia) y, en el mediano plazo, la ciudadanía estadounidense. Cumpliendo los dos primeros requisitos estaría en condiciones de recuperar su pasaporte, viajar sin restricciones y, eventualmente, venir visita a Chile.

El futuro de Jadue está en el país del norte. Según cercanos la imagen que se instaló sobre sus problemas económicos no es del todo real. Si bien ha tenido que trabajar en distintos rubros tiene un par de departamentos que le ayudan a hacer más llevadero su presente. Los habría comprado hace varios años antes del encarecimiento inmobiliario del último tiempo.

Según pudo averiguar, ADN Deportes una vez que el ex mandamás del fútbol chileno resuelva por completo su proceso judicial, evalúa contar públicamente su versión de los hechos ya que tiene cuentas por cobrar a gente cercana que le dio la espalda.