¡Locura total! Bad Religion desató la euforia máxima de sus fans en el Teatro Caupolicán

A eso de las 21:15 horas, la Banda liderada por Greg Graffin, Bad Religion, salió a escena en las dependencias del Teatro Caupolicán, entre un mar de personas listas para corear los clásicos de la icónica banda de punk.

The Defense, Against the Grain y Past is Dead fueron los temas con los que comenzaron los californianos, mientras la gente ya avisaba que tenía la energía necesaria para enfrentar el encuentro.

De hecho, la euforia fue tanta, que decenas de asistentes comenzaron a saltar desde el sector de platea hacia la cancha, mientras el espacio cercano al escenario se repletaba coreando Anesthesia, Wrong Way Kids y Los Ángeles is Burning.

Entre bengalas, constante mosh e incluso algunos fans que lograron subirse a escenario, Bad Religion continuó su repertorio con We’re Only gonna Die.

“Okey, acá hay otra para ustedes. Tres simples sílabas que son traducidas de la misma forma en todo el mundo” decía Greg a su gente antes de comenzar Requiem for Dissent.

Siempre alguien sobre el público

Entre las voces entonando Infected, My Sanity y Beyond Electric Dreams, personal de seguridad tuvo que ingresar al escenario para controlar a quienes se encontraban en primera fila, listos para saltar a la tarima.

Si bien fueron alrededor de tres personas que lograron colarse al espacio de actuación, la mayor parte del tiempo se podía divisar a personas “nadando” sobre las intensas manos alzadas de los seguidores del grupo formado en 1980.

Tras Delirium of Disorder, fueron los mismos artistas quienes solicitaron al público que “intentaran” no “aterrizar sobre sus cabezas” al momento de escalar al resto de la masa y caer cerca del escenario, pues “arriba nadie los iba a atrapar”.

El espíritu punk más presente que nunca

No control, Do What you Want y Recipe for Hate continuó con la misma dinámica: trotes en círculos descontrolados, un setlist a la altura de lo que significa un espectáculo de Bad Religion y el cero descanso del público disfrutando a todo pulmón.

“Santiago, Santiago, Santiago” respondía Greg a su público, mientras recalcaba que “la audiencia es increíble cada vez que volvemos”.

Con 21 One Century, You y Fuck you Armageddon…This is Hell, Bad Religion se acercó al final de un regreso épico que no tuvo momentos de descanso, pues tras un apasionado encore y una breve pausa de los músicos, los intérpretes subieron nuevamente a escena para dejar el caos punketa con Generator, y el aclamado clásico de 1993, American Jesus.

Cabe destacar, que los estadounidenses agendaron dos fechas en el país, siendo la segunda cita el miércoles 6 de diciembre a las 21:00 horas. Por el momento, aún quedan entradas disponibles a través de Puntoticket.cl.