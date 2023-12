Dr. Enrique Paris y crisis de las Isapres: “Lo que no se solucionó en sede legislativa, se solucionó en sala judicial”

El doctor Enrique Paris estuvo en País ADN y se refirió, entre otros temas, a la situación de las Isapres por cómo se ha ido tratando el tema por parte del Gobierno y lo que se espera a futuro.

La agenda de los últimos meses ha estado marcada por la tramitación en torno a las Instituciones de Salud Previsional y el sistema de salud en general conforme a cómo se irá tramitando su escenario económico en relación con los pacientes. En este sentido, el Presidente Gabriel Boric anunció que no quiere un colapso pero tampoco ve factible un perdonazo o salvataje.

Frente a esto, el invitado valoró que desde La Moneda se “reconoce que van a hacer todos los esfuerzos para que no se desactive el sistema privado; tendría un impacto muy importante”.

“Me alegro que esté en esa línea y que esté entendiendo lo que puede llegar a ocurrir. Porque teníamos la sensación de que no había esa preocupación (...) me alegra que el Presidente haya aclarado su posición”, añadió.

De igual manera, se refirió al rol de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y, aunque sin ánimos de “cuestionar”, indicó que “ha estado un poco ausente. Causó mucho malestar que ella no asistiera a la reunión del Comité de Salud en el Senado cuando fue citada”.

Efectos de la crisis

Respecto a la posibilidad de un perdonazo, Paris reconoce que las Isapres deben pagar algún costo por todos los incumplimientos y falencias con perjuicio para los clientes. Asimismo, destacó que “nosotros enviamos proyectos para reformar el sistema”.

“Nunca avanzamos en nada”, lamentó, apelando a que “lo que no se solucionó en sede legislativa, se solucionó en sala judicial, y esto es lo que provocó esta ‘crisis’”, complementó.

Además, por cómo van avanzando las cosas, comentó que resulta llamativo el hecho de que “le van a pedir que devuelvan plata, pero les van a autorizar para que cobren más”.

Baja en los planes GES

Enrique Paris también hizo referencia al fallo de la Corte Suprema que apunta a la baja en los planes GES por parte de las Isapres, aunque no lo ve como algo tan positivo como realmente es.

Apelando y ejemplificando con que el plan va a bajar $18.000 y “para los que pagan $400 mil pesos o $500 mil pesos, no es nada. Es como un volador de luces”.