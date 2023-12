Zamorano se emociona tras recordar su dupla con Salas antes del partido de las estrellas: “Chile tuvo la suerte de tener a dos grandes goleadores”

Iván Zamorano habló con ADN Deportes en la previa del partido entre las leyendas de la Conmebol.

El encuentro, como ya es costumbre, no tendrá su sede en Sudamérica, sino que en Miami, donde se medirán dos equipos de alto nivel. Uno será dirigido por el argentino José Pekerman, mientras el otro estará al mando de Francisco ‘Pacho’ Maturana.

Respecto a la presencia chilena, estarán Marcelo Salas, Iván Zamorano y Jorge Valdivia.

Antes de saltar a la cancha, Zamorano se mostró ilusionado en reencontrarse con excompañeros de profesión.

“Jugar con estas viejas glorias del fútbol es hermoso. No sé si estoy para 7 u 8 minutos al cien por cien y después lo que venga. Ojalá que pueda jugar algunos minutos con Salas (Marcelo), ya que el técnico Maturana es medio defensivo”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió: “Tantos momentos , alegrías y frustraciones vividas con Marcelo, imagínate. Chile tuvo la suerte de tener a dos grandes goleadores que le dio muchas alegrías al pueblo y eso me pone muy orgulloso. Con Marcelo nos conocíamos de memoria. Levantábamos la cabeza, sabía dónde estábamos y donde tenía que ir la pelota. Dentro de la cancha pudimos armar una dupla muy bonita”.

Tras lo anterior, tuvo palabras para la salud de Nelson Acosta. “Es una pena lo que está pasando con Nelson. Tenemos constante información que llega desde Santiago, así que le deseamos lo mejor, esperamos que se recupere y ojalá lleguen noticias positivas”.

Zamorano también se refirió a la definición en el Campeonato Nacional. “Ya se perdió toda la posibilidad de salir campeón el fin de semana, pero me queda Cobresal, uno al menos. Ojalá que Gustavo Huerta y los muchachos puedan llevar el título al norte. Corazón está metido con corazón noble, de guerrero y ojalá se pueda cumplir”.

Finalmente, cerró diciendo que “Cobresal me formó como persona, como ser humano y yo le debo muchísimo. La forma de vivir en el Salvador te impregna carácter y lo que me enseñó el equipo fue muchísimo. Me siento totalmente orgulloso de haber pertenecido a esa institución”.