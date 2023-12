Vacaciones de verano 2024: cómo revisar cuáles son las playas aptas para el baño en Chile con un click

Con las vacaciones de verano 2024 a la vuelta de la esquina, es común que las chilenas y chilenos comiencen a planear cuáles serán sus destinos para viajar y vacacionar durante los meses más calurosos del año.

Uno de los destinos que más suelen visitar las personas en verano son las diferentes playas del país. En ese sentido, es primordial conocer cuáles son las playas que son aptas para el baño y cuáles no.

¿Cómo saber cuáles playas son aptas para el baño y cuáles no?

Desde hace un tiempo atrás, la Armada de Chile lanzó una aplicación que permite conocer cuáles son las playas que están habilitadas para bañarse en el país y cómo llegar a ellas.

La plataforma se llama “Playas Habilitadas” y se encuentra disponible para aquellos dispositivos Android y también para los celulares con el sistema operativo iOS.

Al descargar la aplicación que está disponible en los “Store” de los dispositivos, los usuarios podrán tener en la palma de su mano la información necesaria para vacacionar de forma segura en las costas de Chile.

La aplicación “Playas Habilitadas”

Una vez dentro de la aplicación lanzada por la Armada, los usuarios deben presionar la primera opción que aparece “Playas habilitadas 2023-2024″. Al presionar este banner, los usuarios podrán revisar las siguientes alternativas: playas aptas, playas NO aptas, mapa de playas y preguntas frecuentes.

En caso de querer conocer cuáles son los balnearios que están disponibles para bañarse, los usuarios deberán presionar la opción “playas aptas” y se desplegarán las diferentes regiones del país. Allí hay que seleccionar la región que se visitará para ver el detalle de las playas aptas para bañarse comuna por comuna.

De la misma forma, para saber cuáles son las playas que no están habilitadas para el baño, se deberá presionar la opción “playas no aptas” y se desplegarán las regiones para revisar comuna por comuna los balnearios en los que no se pueden bañar las personas.