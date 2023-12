“Me emociona mucho...”: ministro Montes agradece manifestación en su apoyo en sede el Minvu con megáfono en mano

En una jornada marcada por el respaldo ciudadano, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, recibió el apoyo de diversos comités habitacionales que se congregaron este martes frente a la sede de la cartera en Serrano 15, Santiago.

La manifestación se llevó a cabo en medio del denominado caso convenios, donde la Fiscalía investiga transferencias de recursos desde el Estado a fundaciones.

Entre cánticos y gritos de apoyo, el secretario de Estado expresó su agradecimiento a los presentes a través de un megáfono. “La verdad es que me emociona mucho verlos a todos acá, me emociona profundamente, a lo mejor estoy más sensible porque estoy más viejo”, afirmó frente a comités de diversos puntos de la capital y de Valparaíso.

En relación con el caso de “líos de platas”, el titular del Minvu señaló que lo ocurrido en Antofagasta, donde se reveló el primer traspaso millonario a la Fundación Democracia Viva, fue acción de “un grupo corrupto”.

“Nosotros estamos haciendo lo imposible para que se sepa quiénes actuaron mal, quiénes fueron corruptos y quiénes están haciendo mal las cosas, porque hay gente que no está trabajando bien. Y a la gente que no está trabajando bien le estamos exigiendo y nos estamos reorganizando”, agregó la autoridad del Ejecutivo.

Ante las amenazas de una posible acusación constitucional desde la oposición, el ministro Montes expresó desconocimiento sobre su concreción y destacó que, de llevarse a cabo, contribuiría a esclarecer la verdad. “Las acusaciones constitucionales normalmente las hacen para desgastar un gobierno o debilitar la capacidad de acción. Además, las hacen para anular la capacidad política de una persona por cinco años”, cerró.