En un par de días llegará a los cines nacionales la nueva película de Taika Waititi titulada Gol gana, inspirada en hechos reales que generaron revuelo en la historia del fútbol.

El cineasta ganador del Oscar estuvo a cargo de la dirección y guion del film, algo que sin dudas se notó desde el primer minuto. Precisamente ese sello es el que hace que sea un proyecto especial, capaz de transitar ente el humor y las emociones.

Además, vuelve a jugar mucho con los recursos que quedan en término medio entre el humor negro y la comedia ligera. Así, lo primero que se puede decir de este trabajo es que es algo entretenido, y agradable para disfrutar en estos momentos tan estrenaste de fin de año y en un contexto más denso a nivel mundial.

Esta marca de cómo se va narrando la historia le brinda mayor atractivo a los hechos verídicos que motivaron la creación del proyecto. De manera concreta, se trata del equipo (selección nacional) de Samoa Americana, el peor del mundo. Esta calificación se la ganaron después de caer por 31-0 ante Australia.

Así, Next Goal Wins -título original- se enfoca en cómo Thomas Rongen, el entrenador que se hizo cargo del seleccionado en 2011, tuvo un gran desafío para alcanzar sus metas y representar una considerable mejora. Si bien las exigencias de metas no eran altas, el grupo de jugadores no ayuda y hace todo cuesta arriba.

Precisamente en este último punto es donde está el foco especial, ya que veremos el trabajo interno y la lucha contra sus propios fantasmas que debe realizar Rongen. Solo así podrá ser el director técnico que necesitan los samoanos. Esto nos invita a indagar en una trama mucho más profunda y sentida de lo que parece en un simple análisis.

Motivación y deporte

Otro factor importante es que nunca se deja de lado el fútbol, disciplina en que se centra toda la historia. De esta forma, además del humor y la emotividad, resulta ser una cinta atractiva para los amantes del ‘deporte rey’.

Si bien no se profundiza en tácticas, formas de juego, entrenamiento enfocado ni nada por el estilo, pasando muy por encima, se le otorga mayor importancia al ámbito motivacional y la dedicación.

Bajo esta arista es que se establecen los fuertes lazos y relaciones entre los personajes, lo que logra establecer un nivel de apego e interés por cada uno de ellos. De igual manera, no es algo que sea muy profundo, ya que al haber varios personajes, y muchos con un lado cómico excesivamente desarrollado, se dan pequeñas pinceladas a su crecimiento y desarrollo individual; claramente a excepción del mayor imparto que tienen los protagonistas.

Lo que se debe tener en cuenta es que hay un mensaje de fondo que se pudo plasmar en medio de la comedia, el fútbol y la emotividad. Así, Waititi logra expresar de todo un poco en un guion que, si bien es un tanto liviano, cumple de la mejor manera su propósito.

Además, fue el propio director quien quiso dejar en claro que la película “es la historia definitiva de los subestimados”. Asimismo, valoró el hecho de trabajar en la Polinesia, siendo algo “muy importante para mí, porque es mi gente”.

“Uno de mis principales objetivos era que un público más amplio tuviera acceso a esa historia. Acercar nuestro patio trasero a la gente y poner caras morenas en la pantalla fue un gran desafío para mí. Simplemente, me encantó”, agregó en conversación previa con Empire.

El reparto

Gol gana es protagonizada por Michael Fassbender como Thomas Rongen, Oscar Kightley como Tavita, Kaimana como Jaiyah Saelua, David Fane como Ace y Beulah Koale como Daru Taumua, entre otros.

Cada uno de los personajes cuenta con una esencia única, que si bien no es muy profunda en todos, se busca reflejar de la mejor manera a los jugadores, dirigentes y personalidades de la vida real.

Hay que destacar las labores de Fassbender y Kaimana, quienes tienen dos de los papeles principales. Precisamente entre ambos, en conexión y por separados, imponen gran parte de las emociones más fuertes.

Así como hay algunos otros que no tienen mayor peso y están a modo de complemento para el humor nato y fiel al estilo del director. Aún así, la interpretación se logra de forma correcta, aunque no excepcional; pero teniendo en cuenta que no hay grandes y reconocidos actores de Hollywood, es algo positivo.

En conclusión, se trata de una de esas películas que son necesarias en este momento, que además suma un poco de la historia anecdótica del fútbol, considerando las necesarias actualizaciones y noticias de cómo se encuentra los personajes actualmente.

Gol gana se estrena en los cines el próximo 7 de diciembre. Revisa el tráiler a continuación.