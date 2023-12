Argentina: Nicaragua retira a su embajador por llegada de Javier Milei a la presidencia

El gobierno de Nicaragua anunció el retiro de su embajador en Argentina en la previa de que asuma como presidente Javier Milei. El régimen de Daniel Ortega argumentó que es una respuesta a los continuos ataques del futuro gobernante trasandino en contra del mandatario centroamericano. El ultraderechista argentino asegura que terminará “las relaciones con los comunistas”.

El ejecutivo de Nicaragua determinó la salida de su embajador Carlos Midence por las “reiteradas declaraciones” del presidente electo de Argentina. La decisión fue anunciada en un comunicado del canciller nicaragüense Denis Moncada. El gobierno con sede en Managua aclaró que la medida responde a las “reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos gobernantes”.

El ultraderechista argentino Javier Milei asumirá la presidencia el domingo 10 de diciembre. Por eso el gobierno de Nicaragua informó que el retiro de embajador “se hace efectivo de forma inmediata”. El futuro gobernante trasandino habló durante la campaña en contra de países latinoamericanos y algunos de sus presidentes. Entre ellos los de Brasil, Chile, Venezuela y China.

La postura de Javier Milei, que asumirá el gobierno de Argentina en alianza con el movimiento del exmandatario derechista Mauricio Macri, se modificó con algunos de esas naciones y no se volvió a referir de mala forma a Lula Da Silva y Gabriel Boric, además de no volver a mencionar a China. Claro que no cambió su discurso de campaña contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que no fueron invitados al cambio de mando además de República Islámica de Irán.

El sitio France 24 detalla que Milei recalcó que no apoyará ni mantendrá ningún tipo de relación con lo que él llama el “eje comunista”. El ultraderechista asegura que los gobiernos Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte e Irán son “dictaduras”. Algo similar expresó sobre China, pero su discurso cambió tras ganar la segunda vuelta presidencial en noviembre.