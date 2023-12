Académico Hugo Herrera por plebiscito: “Los desaciertos de las campañas han contribuido a la falta de interés de la ciudadanía en general”

En la “recta final” del proceso constituyente, a solo días del plebiscito del 17 de diciembre, hay algunas características que el abogado, Ph. D. en Filosofía y académico de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, identifica: “Si se revisa la prensa escrita, no es que el país esté vibrando por el evento. Hay poca atención por el tema”.

También hay una incertidumbre generalizada, donde la diferencia entre la opción ‘A Favor’, la del ‘En Contra’ y los nulos o blancos, podrían hacer una diferencia, dijo este martes en ADN Hoy. Y tercero “es que cuesta ver visiones de fondo en la campaña”. Eso significa que ambos bandos “se ha centrado la campaña en tópicos específicos, como por ejemplo, el aborto y el derecho a la vida; pero así como de la derecha no se ha logrado hacer una buena comparación con el proyecto anterior, la izquierda no logra encontrar una visión de país alternativa. Y después de la disparatada propuesta previa, se ha dedicado simplemente a torpedear asuntos puntuales, pero no la visión global implicada en el actual proyecto”.

Con todo, el desafío mayor se encuentra en el ‘A Favor’: “Lo que le ha faltado al ‘A favor’ y a los personeros de la centro derecha es poner claramente, hacer un contraste, de visiones de país entre lo que fue el proyecto de la Convención I, donde la división de poderes se debilitaba fuertemente, lo mismo que la unidad nacional, con la plurinacionalidad y quebrar la unión del pueblo... Hacer una comparación de visiones mostrando, por una parte, que esta Constitución sí garantiza la división de poderes y los elementos clásicos de una democracia occidental madura; y que avanza hacia avances, en el sentido que, el principal, que no se ha planteado tan claramente, que reemplaza el Estado subsidiario, implícito en la Constitución del 80′, por un Estado social”.

Si a ello se sumara que es una Constitución en democracia versus una que nació en dictadura, “sería un buen planteamiento”, acotó antes de agregar: “El problema es que no sé qué tan convencidos estén en los distintos sectores de la derecha en estas nociones que ellos mismos aprobaron. Ahí hay algo complejo, porque la campaña sigue, desde el lado de la derecha, haciendo foco en medidas puntuales, que poco tienen que ver con una Constitución, que en la visión de país que está detrás de esto”.

¿Triunfo de la derecha?

El parlamentario Iván Moreira aseguró que el escenario actual es de la Constitución escrita por el Partido Republicano y la que se impuso en dictadura. Aunque la observación, a ojos de Herrera, no es tan asertado: “Más allá de esas invocaciones al boleo en la campaña, no ha quedado claro qué está en juego, y eso es muy dañino para una campaña. Eso le ha dificultado al ‘A favor’ imponerse”.

Luego siguió: “No está claro qué visiones de país están detrás y está la cuestión del proceso cerrado o abierto. Ha habido una declaración oficial de los partidos negándose a seguir con el proceso abierto, pero hay otros sectores de la izquierda que no renuncian a ese proceso. Eso podría mantener al país en un estado de incertidumbre. Y lo otro: si le hacemos caso a las manifestaciones de octubre de 2019 (la del 25 de octubre, no los incendios ni el vandalismo), uno podría decir que hubo un malestar que parece estar ahí aún, en el sentido en que las instituciones políticas no recuperan legitimidad”.

Durante la administración del gobierno del expresidente Sebastián Piñera hubo dos caminos: una agenda de reformas robustas o una nueva Constitución. El expresidente optó por la segunda. Pero “hoy el Gobierno está paralizado, o porque no tiene ideas de reformas, o porque sus ideas de reformas son tan radicales que nadie los escucha. La pregunta es: ¿cómo le vamos a dar salida, de todos modos, si es que gana el ‘En Contra’, a la crisis?”.

“Que se jodan”

Esa fue la frase que marcó los últimos días de campaña y que “son excluyentes”, aseguró Herrera, pues “es decirles que se vayan a la punta del cerro. Eso no contribuye en una campaña constitucional ni en nada a la maduración del proceso democrático. Los desaciertos de las campañas han contribuido a la falta de interés de la ciudadanía en general”.

Así las cosas, surge la opción del miedo como tema de conversación, como punto de promoción de la campaña. Algo que puede ser “políticamente decisivo”, a juicio del abogado, pero que hoy en día carece de un ingrediente:

“Si estuviéramos muy polarizados, diría que incentivar la cuestión del miedo sería irresponsable. Pero la cuestión es que el país mismo no está polarizado; esto es una cuestión de cúpulas. La gran polarización que existe no es horizontal, sino que es vertical. La crisis en la que estamos es entre las élites, los discursos, las instituciones, por un lado; y por otro, la ciudadanía, el pueblo, como queramos llamarlo. Esa es la gran crisis en la que estamos. Los distintos grupos políticos tratan de sacar ganancia, pero son más bien irrelevantes en el nivel popular profundo. No creo que genere, en este caso, consecuencias demasiado nefastas para el futuro. Sí enturbia la discusión, porque el ‘que se jodan’ es ‘no quiero conversar contigo’, y eso no es la democracia”.

