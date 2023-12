Sebastián Sichel hace contundente diagnóstico de la franja televisiva del Plebiscito: “Ha sido una campaña basura”

Chile

Quedan 13 días para el plebiscito que definirá el futuro constitucional del país: la ciudadanía podrá optar por la opción “A Favor” de la propuesta de Carta Magna elaborada por el extinto Consejo Constitucional; o por la opción “En Contra”, que descartaría lo trabajador y permitiría la continuidad de la Constitución actual.

Fue uno de los temas que se conversaron este lunes en País ADN. Rodrigo de la Riva, de Activa Research, proyectó la participación en el 80% de los habilitados para sufragar. Por su parte, el expresidenciable de oposición, Sebastian Sichel, se refirió a la campaña misma:

“No me gusta ese tono (el actual) de las campañas, para nada. No creo que sea la forma. Al final, te vas fagocitando. Cuando tiendes a ofender al adversario, un poco la lógica (Javier) Milei y también la del Frente Amplio en su minuto, me tocó a mí vivirlo; lo que terminas haciendo es que ‘ahora vienen por ti’”.

“Cuando pones ese tono, solo es una bola de nieve. Más que culpar al ‘que se jodan’, que creo que está mal (cuidado, que no valen la pena las disculpas posteriores, a lo Presidente Boric), lo único que provocan es que todo es posible. Al final, alguien tiene que parar esta rueda. Pero creo que esto es solo la punta del iceberg de lo que estamos viviendo en política: que se acabe el argumento”, agregó luego.

Pero quizás como un péndulo, Sichel plantea que “en algún minuto tenemos que recuperar la seriedad, tener un debate en serio sobre el texto. Pero lo perdimos”. En caso de que no se logre esa seriedad, y “mirando desde afuera, sin ser parte de ningún comando”, advirtió, “esto en algún minuto va a perjudicar la credibilidad de todos y cuando eso pasa, se acaba el sistema político porque aparecen los populistas”.

Así las cosas, a su juicio es “una campaña basura. Y la gente no es tan tonta; los más tonto somos los políticos”: “No hacemos pedagogía. Me gustaría lo que he dicho acá: que expongan sus argumentos de por qué están a favor, y lo que están haciendo es una campaña contra el otro y la gente se decepciona a tal punto (...) Y no explica nada. Lo que vale la pena es destrozar al adversario en política, pero construir un edificio en la política basada en los defectos del otro, tarde o temprano van a descubrir los tuyos y eso es un pecado mortal. Es un síntoma del Gobierno: se paró moralmente tan arriba del sistema, el sistema finalmente lo fagocitó, porque era parte del sistema, como somos todos. Espero que corrijamos las prácticas, persigamos a los corruptos, pero si hay buenos y malos, estamos jodidos”.

Hacia el final, resumió: “La campaña ha sido llevada al paroxismo, a la epítome de la estupidez de basar una campaña en lo malo del otro. Estamos imitando los modelos argentinos, el folklor argentino que ha hecho que Argentina tenga la peor política de Latinoamérica y sea uno de los países con más grados de pobreza, no solo porque ha sido administrado por peronistas, sino porque la política ha hecho mierda a ese país durante 50 años”.